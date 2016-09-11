به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که خود را برای حضور در رقابتهای جهانی آماده خواهند کرد، به شرح زیر است:

بخش GI

۶۲ کیلوگرم: علیرضا سکوتی (تهران) مهران ستاری (فارس)

۶۶ کیلوگرم: دانیال یوسفی (مازندران) مهدی کشاورز (البرز)

۷۱ کیلوگرم: محمد صفری (مازندران) ارشاد مارابی (کردستان)

۷۷ کیلوگرم: مهران شیخ فخرالدینی (کرمان) حمید عمرایی (تهران)

۸۴ کیلوگرم: محمد شیخ فخرالدینی (کرمان) علیرضا رحمانی (توابع تهران)

۹۲ کیلوگرم: دانیال مصیبی (اصفهان) آرمان عطایی (مازندران)

۱۰۰ کیلوگرم: محمدجعفر انصاری (مازندران) سعید عیسی زاده (اردبیل)

۱۰۰ + کیلوگرم: محمدرضا خیراله زاده (مازندران) احمدرضا عابدینی (اصفهان)

بخش NO GI

۶۲ کیلوگرم: رضا نصیری (چهارمحال و بختیاری) مهدی باستانی (خراسان رضوی)

۶۶ کیلوگرم: بهمن هنردار (تهران) علیرضا هخامنش (اصفهان)

۷۱ کیلوگرم: مهدی عابدی (مازندران) حسین قاسم آبادی (سمنان)

۷۷ کیلوگرم: وحید عاشوری (البرز) پویا رضایی (مازندران)

۸۴ کیلوگرم: امیر هادی نژاد (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: ولی اله فهیمی (مازندران) محمد ریاحی (چهارمحال و بختیاری)

۱۰۰ کیلوگرم: سالار دلفانی (کرمانشاه) مجید تویسرکانی (کرمان)

۱۰۰ + کیلوگرم: میثم قنبری (مازندران) کیومرث دلفانی (کرمانشاه)

مربی ارشد: سیمونه فرانسواچینی (ایتالیا)

مربیان: سهیل بخشایی (تهران) محمد مهدی محمدی (چهارمحال و بختیاری) علی شیخ فخرالدینی (کرمان)

سرپرست: مسعود بهادری

مسئول کشتی های سنتی: عیسی مومنی

رقابتهای جهانی گراپلینگ، روزهای ۵ تا ۱۲ مهرماه در شهر مینسک بلاروس برگزار می شود.