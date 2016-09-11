پخش زنده مراسم دعای عرفه از صدا و سیمای مرکز زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، معاونت سیما در ویژه برنامه راه ولایت با حضور صاحبنظران و کارشناسان حوزه معارف و ادیان به بررسی ابعاد مختلف این مناسبت مهم اسلامی می پردازد.

سبزه میدان هم در دو برنامه ویژه با بهره گیری از خاطرات دست اندرکاران مراسم حج، مدیران و کارکنان کاروانهای اعزامی به سرزمین وحی و کارشناسان این حوزه به تبیین علل و ابعاد جهانی فاجعه منا و شهادت زائران الی الله خواهد پرداخت.

همچنین دعای پر فیض عرفه بصورت زنده از محل امامزاده سید ابراهیم(ع) شهر زنجان از شبکه اشراق پخش خواهد شد و سایر برنامه ها و آیتم های تامینی شبکه نیز به فراخور زمان، به عیدسعید قربان نظر خواهند داشت.

معاونت صدای مرکز هم بصورت ویژه در دو برنامه ۶۰دقیقه ای و اختصاص برنامه های آخشاملار، سلام زنجان و خانواده به این موضوع، شنوندگان شبکه استانی صدا را از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره مند خواهد کرد.

دعای پرفیض عرفه همزمان با شبکه اشراق از صدای مرکز زنجان هم بصورت زنده و مستقیم پخش خواهد شد.

معاونت اطلاعات و اخبار مرکز هم درگرامیداشت این مناسبت، با تهیه گزارش و تفاسیر خبری با موضوعیت برنامه های حج و حوادث تلخ سرزمین منا، علاوه بر نظر خواهی از کارشناسان، با حضور در جمع مردم و حاظران در دعای عرفه، درد دلها و مناجات مومنان راپوشش خبری خواهند داد.