تیم فوتسال پارسای قم برابر ایثار جیرفت به پیروزی رسید

سید سعید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم فوتسال پارسای قم با پیروزی ۲ بر یک برابر ایثار جیرفت در دور نخست از مرحله حذفی مسابقات دسته اول جوانان کشور، راهی دور بعد شد.



وی افزود: تیم‌های فوتسال پارسای قم و ایثار جیرفت عصر شنبه در مرحله حذفی فوتسال جوانان کشور در خوی به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی تیم پارسا همراه بود تا نماینده استان قم چهارمین پیروزی پی در پی خود را جشن بگیرد.



سرمربی تیم فوتسال پارسای قم گفت: در این مسابقه تیم پارسا که نسبت به بازی‌های گذشته خسته به نظر می‌رسید در نیمه نخست یک بر صفر بازنده میدان را ترک کرد و دست کم گرفتن حریف جیرفتی نیز مزید بر علت شده تا پارسا بازنده به رختکن برود اما در نیمه دوم ورق برگشت.



برقعی بیان داشت: ۲ گل از علی عبدالله زاده بازیکن گلزن پارسا که برترین گلزن این مسابقات تا این مرحله بوده است توانست پیروزی را به اردوی نماینده فوتسال قم بیاورد و بدین ترتیب پارسا روز یکشنبه در دومین مسابقه حذفی خود برابر تیم آتیه یزد قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: پارسا شانس خوبی برای کسب قهرمانی دارد اما از تیم‌های مس سونگون و دبیری تبریز به عنوان رقیبان جدی این تیم یاد می‌شود. نکته جالب در مورد دیدارهای پارسا در خوی، حضور پررنگ هواداران و تشویق این تیم توسط تماشاگران حاضر در سالن و نیز قمی‌هایی است که در خوی به سر می‌برند.



سرمربی تیم فوتسال پارسای قم تصریح کرد: این مسابقات با حضور ۶۰ تیم برگزار می‌شود و حکم انتخابی مسابقات دسته برتر جوانان در فصل آتی را دارد و علی اصغر طالبی به عنوان مربی و علی اصغر نوروزی به عنوان مدیر تیم، پارسا را در سفر به آذربایجان غربی همراه می‌کنند.



برقعی افزود: حمیدرضا شیک، مرتضی مهاجران، محمد حسن صفا، عرفان عزیزی، حسین نوروزی، نجیب الله اخلاقی، مجتبی حلاج زادگان، امیر حسین ربیعی، اسحاق بقایی، امیرحسین طاحونی، محمد صادقی، علی عبدالله زاده، احمد چهرقانی و مهدی کلهر بازیکنان تیم پارسای قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.