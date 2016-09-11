اولویت اصلی فدراسیون توسعه همگانی ورزش تکواندو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسنی فروز شنبه شب در مجمع انتخابات رئیس هیئت تکواندوی خراسان شمالی که در سالن اجتماعات ورزش و جوانان شهرستان بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: اولویت اصلی فدراسیون تکواندو توسعه همگانی تکواندو و استفاده از ظرفیت حداکثری ورزشکاران در استان‌های کم برخوردار است.

وی افزود: رشته تکواندو ازجمله رشته‌های است که نیازمند فیزیک بدنی خاص است و جوانان خراسان شمالی ظرفیت لازم برای حضور در عرصه‌های مختلف این رشته رادارند.

نبود خانه تخصصی تکواندو مانع اصلی توسعه این رشته ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز در این نشست، نبود خانه تخصصی تکواندو را ازجمله موانع اصلی توسعه این رشته ورزشی در استان عنوان کرد.

امین رشید لمیر اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان آمادگی تأمین زمین مناسب برای ساخت سالن تکواندو را دارد.

وی ضمن اشاره به فعالیت ۷۰۰ ورزشکار فعال تکواندو در استان گفت: به رغم کمبودهای زیرساختی این رشته، خراسان شمالی در بخش تکواندوی نمایشی، جایگاه نخست مسابقات کشوری را به خود اختصاص داده که کسب این جایگاه نشان از ظرفیت و پتانسیل خوب ورزشکاران استان در ورزش‌های رزمی دارد.

به گزارش خبر گزاری مهر، در پایان این نشست، برای انتخاب ریاست هیئت رای گیری که مهدی آریان که پیش از این به‌عنوان سرپرست هیئت تکواندو فعالیت داشت با کسب ۱۷ رای از ۱۷ رای مأخوذه به مدت چهار سال به‌عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

آریان داور رسمی فدراسیون و دارای دان ۵ تکواندو است.