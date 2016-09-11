موسسات مد و لباس باید مجوز «شیما» داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، حمید قبادی در برنامه دیروز روی خط خبر شبکه خبر درباره نحوه نظارت بر فعالیت مزون‌ها در کشور گفت: در بخش پوشاک قاچاق پرهیز مردم در استفاده از پوشاک قاچاق نیز در دستور کار است. وی افزود: برخورد قانونی بعد از مهلت ۱۵ روزه انجام خواهد شد.

قبادی گفت: یک از بندها ساماندهی مد و لباس است. گام بعدی این است که باید نشان شیما دریافت کنند. وی گفت: موسساتی که برای هر لباس، مجوز شیما می‌گیرند مورد تایید هستند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: از شکاف موجود تعدادی سودجو بهره‌برداری می‌کنند. با وجودی که برخی هنرمندان طرح‌های خوبی ارائه می‌دهند برخی مخل انضباط عمومی هستند وتعدادی تولید کننده داخلی نیز آنها را همراهی می‌کنند.

قبادی گفت: پلیس در این زمینه اعلام آمادگی کرده است و شاهد همکاری بیشتر نیروی انتظامی خواهیم بود. وی افزود: به رغم همه مشکلات در این دوره روند تولید پوشاک نامتعارف به صورت کاهشی است. همچنین بسیاری از مردم حتی از واژه های استفاده شده روی لباس آگاهی نداشتند که اطلاع رسانی شد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکر از رسانه ملی در اطلاع رسانی گفت: با کلیپ‌های ساخته شده و برنامه‌هایی برای شناخت بیشتر مردم از پوشاک نامتعارف مردم اطلاعات بیشتری بدست آوردند و تشکر کردند.

وی درباره درصد تولید پوشاک متعارف و نامتعارف گفت: نمی‌توان درصد بیان کرد که چه درصدی متعارف و چه درصدی نامتعارف هستند اما در جامعه بیش از ۴۰ میلیون لباس و مانتو برای بانوان نیاز داریم حال باید ببینیم که چگونه این لباس‌ها تولید می شوند؟ وی گفت: با تاکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی این هستیم که لباس‌های فاخر و در خور اجتماع تهیه و تولید شود.

وی گفت: غیر از واردات پوشاک نامتعارف بخشی هم در واحدهای تولیدی داخل کشور تولید می‌شود که باید تمهیداتی صورت گیرد تا مراکز تولید پوشاک نامتعارف و غیر متعارف که مجوز رسمی ندارند شناسایی شود.

وی افزود: در لباس مشاغل روبه جلو هستیم و به طرح‌های متنوع ترمی رسیم. اقبال به سمت لباس مشاغل طرح جدید نیز بیشتر شده است. اما به سمتی باید برویم که در این ۴۰ میلیون قدرت انتخاب بیشتر شود.

قبادی افزود: در این زمینه مشکل طراحی داریم چون طراحی ها کافی نیست و انطباق براساس بازار باید صورت گیرد. در سه تا چهار سال پیش، تولید انبوه داشتیم اما حال می توان گفت در تیراژ تولید شده چه تعدادی به تولید انبوه رسیده است و کدام کاربردی تر است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شکاف و فاصله اساسی ناکافی بودن طراحی و نیاز مردم است. امسال برآورد بر این است که طرح‌ها از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد برسد. وی گفت اما در بهترین شرایط هم بیش از ۵۰ درصد کسر داریم.

قبادی در ادامه درباره حمایت از طراح و تولید کننده و عرضه کننده ایرانی گفت: اتحادیه های صنفی و صنعتی وارث عقب ماندگی چند ده ساله هستند. و کار سختی در این زمینه پیش رو داریم. در حال حاضر شرایط سختی را پشت سر گذاشته ایم. وی افزود: حمایت از کالای ایرانی و بیانات رهبر معظم انقلاب موجب شده است که نگاهها به داخل معطوف شود.

قبادی گفت: اخیرا در اقدامی که انجام شده است برای ساماندهی مد و لباس و وظایف تبلیغات در این زمینه برعهده ما بود. در زمینه الفاط خارجی روی لباس ۴۰۰ برند فاقد مجوز در کشور شناسایی شد. مراکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن وتجارت بر اساس قرارداد انجام شده به زودی اسامی این برندها را اعلام می‌کنند تا مردم اطلاع داشته باشند. وی گفت: همه برندهای حاشیه دریای خزر به جز چند مورد غیر قانونی است.

گام بعدی اخطار ۱۵ روزه است که به این مراکز غیر قانونی و فاقد مجوز داده شده است و بعد از این ۱۵ روز اگر توانستند مستنداتی برای قانونی بودن تولیدات خود اعلام کنند بررسی می شود وگرنه اسامی اعلام می شود و نیروی انتظامی نیز وارد عمل خواهد شد.

وی یادآور شد که ۳ تا ۴ ماه است که اطلاعیه‌هایی داده شده است که تولیدکننده داخلی نیز حق استفاده از نوشته های خارجی بر روی لباس را ندارد. گروه‌های مولد شناسایی شده است. وی افزود: بعد از آخرین جلسه‌ای که داشتیم مزون‌ها و عرضه کنندگان کالاهای غیر قانونی خارجی شناسایی شده اند و نیروی انتظامی نیز بعد از این وارد عمل خواهد شد.