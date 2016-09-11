تغییرات اقلیمی عامل افزایش گروه های تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیمز کلاپر» رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا در نشستی با موضوع «تهدیدهای جهانی» مدعی شد که تداوم روند گرم شدن زمین یکی از محرک های تروریسم جهانی است. وی همچنین هشدار داد که تغییرات نامساعد اقلیمی حتی در صورت شکست گروه داعش نیز به تشدید بی ثباتی دامن خواهد زد.

به گفته وی، کاهش آب و منابع غذایی موجب افزایش تنش های اجتماعی- اقتصادی و به تبع آن گسترش خشونت مسلحانه به قیمت تامین نیازهای اولیه می شود حال آنکه همه اینها فشار مضاعفی بر دولت ها محسوب می شود که باید از پس کنترل مرزها و پاسخگویی به تهدید های داخلی و خارجی برآیند.

کلاپر ادامه داد: به گمان من، تغییرات اقلیمی می تواند زیر بنای بسیاری از مسائل امنیت ملی باشد چرا که عواقب ناشی از آن به تداوم چرخه افراط گرایی در آینده ای قابل پیش بینی منجر می شود.

البته این اولین باری نیست که تغییرات اقلیمی ناخوشایند با موضوع تروریسم جهانی پیوند می خورد و پیشتر نیز افرادی چون «برنی سندرز» نامزد دموکرات دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به آن اشاره کرده اند.

در عین حال، وزارت دفاع آمریکا نیز تغییرات شدید اقلیمی را تهدیدی جدی تلقی می کند که گسترش تروریسم را تسهیل می کند. در همین راستا، پنتاگون دستورالعمل جدیدی را با عنوان «اقلیم و امنیت» ارائه داده که هدف از آن سازگاری ارتش با تغییرات محیطی است- اقدامی که چندان به مذاق جمهوریخواهانی که آن را یک عامل انحرافی در مبارزه با تروریسم به ویژه داعش می بینند، خوش نیامد.