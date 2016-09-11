مسابقات هندبال جوانان دختر کشور در قم آغاز شد

ه گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال جوانان کشور در منطقه ۲ با حضور ۷ تیم از استان‌های قم، تهران و البرز از صبح یکشنبه در سالن نرگس قم آغاز شد و تیم‌های حاضر در ۲ گروه به مصاف هم می‌روند.



در این رقابت‌ها، تیم‌های هندبال جنوب غرب تهران، ثامنات تهران، امید تهران و آزاد تهران در گروه یک قرار دارند و قرار گرفتن ۴ تیم تهرانی در یک گروه از نکات جالب توجه این مسابقات و نشانگر مشارکت پررنگ تهرانی‌ها در هندبال پایه است.



تیم هندبال هدف پویان جوان قم نیز که نماینده استان قم در این مسابقات است در گروه دوم با تیم‌های هیئت هندبال البرز و استقلال جنوب تهران هم‌گروه است و از هر گروه ۲ تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند.



در روز نخست این مسابقات، تیم‌های تهرانی جنوب غرب و آزاد از صبح امروز یکشنبه برابر هم به میدان رفته‌اند و تیم هدف پویان جوان قم نیز پیش از ظهر امروز نخستین دیدار خود را برابر هیئت هندبال استان البرز برگزار می‌کند.



۲ بازی دیگر از گروه‌های ۲ گانه نیز در نوبت عصر امروز برگزار می‌شود و مسابقات فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت تا تکلیف قهرمان این مسابقات و صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شود.



هدایت تیم هندبال هدف پویان قم بر عهده زهرا احمدی نیا است و در ترکیب این تیم چند بازیکن از تیم لیگ برتری هدف پویان از جمله نوریه عباسی پدیده لیگ برتر هندبال در سال ۹۴، فاطمه راد صفت، هانیه خسروی، فاطمه مریدی و فاطمه رجبی نیز حضور دارند که نوریه عباسی بازیکن دارای سابقه ملی هدف پویان است.



هیئت هندبال استان قم میزبانی این مسابقات را بر عهده گرفته است و اسکان و پذیرش تیم‌های میزبان با حضور عوامل هیئت هندبال استان قم، شنبه شب در ورزشگاه شهید حیدریان قم انجام شد.