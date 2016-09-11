یک باب رستوران بین راهی در تاکستان پلمپ شد

محمد جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر فرآورده های خام دامی مصرفی در رستورانها بر عهده دامپزشکی است.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان قزوین افزود: با توجه به برنامه نظارت بهداشتی و بازرسی های مشترک اداره دامپزشکی و سایر ادارات شهرستان تاکستان از رستورانهای بین راهی، یک واحد رستوران واقع در این شهرستان به علت استفاده از فرآورده های خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف و رعایت نکردن موارد بهداشتی پلمپ شد.

جلیلوند بیان کرد: کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی ومواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان در گشتهای نظارتی خود از رستورانهای داخل شهر و بین راهی بازدید کرده و در صورت مشاهده مواردی که سلامت مردم را به خطر بیندازد برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه فرآورده های خام دامی «گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و...» مراتب را از طریق شماره ۴ رقمی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.