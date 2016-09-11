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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۵

همزمان با روز عرفه برگزار می‌شود؛

برگزاری مراسم برائت از مشرکین در ۴۸ امامزاده استان یزد

برگزاری مراسم برائت از مشرکین در ۴۸ امامزاده استان یزد

یزد ـ معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد از برگزاری مراسم برائت از مشرکین همزمان با روز عرفه و پس از پایان قرائت دعای روحبخش عرفه در بقاع متبرکه و امامزادگان یزد خبر داد.

حجت الاسلام محمود میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از پایان مراسم قرائت دعای روحبخش عرفه در امامزادگان استان برنامه برائت از مشرکین در آستان مقدس ۴۸ امامزاده و بقعه متبرکه برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه در سالی که توفیق حضور در حج تمتع را از زائران و دلدادگان ایرانی دریغ داشتند به عنوان یک نهاد اسلامی و انقلابی و به نشانه اعتراض برخود لازم می داند فریضه برائت از مشرکان را به صورت نمادین در بقاع سراسر کشور به اجرا در آورد.

وی عنوان کرد: بر همین اساس ویژه برنامه برائت از مشرکین در آستان مقدس امامزادگان یزد برگزار می شود.

میرجلیلی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا به ویژه طلبه شهید استاد حاج حسن دانش گفت:  اعلام انزجار و سردادن شعار ضد استکبار و محکوم کردن مشرکین، آل سعود و قرائت قطعنامه ای در راستای محکوم کردن جنایات رژیم آل سعود از جمله برنامه های امروز خواهد بود.

کد مطلب 3766574

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