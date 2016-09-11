برگزاری مراسم برائت از مشرکین در ۴۸ امامزاده استان یزد

حجت الاسلام محمود میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از پایان مراسم قرائت دعای روحبخش عرفه در امامزادگان استان برنامه برائت از مشرکین در آستان مقدس ۴۸ امامزاده و بقعه متبرکه برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد افزود: در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه در سالی که توفیق حضور در حج تمتع را از زائران و دلدادگان ایرانی دریغ داشتند به عنوان یک نهاد اسلامی و انقلابی و به نشانه اعتراض برخود لازم می داند فریضه برائت از مشرکان را به صورت نمادین در بقاع سراسر کشور به اجرا در آورد.

وی عنوان کرد: بر همین اساس ویژه برنامه برائت از مشرکین در آستان مقدس امامزادگان یزد برگزار می شود.

میرجلیلی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا به ویژه طلبه شهید استاد حاج حسن دانش گفت: اعلام انزجار و سردادن شعار ضد استکبار و محکوم کردن مشرکین، آل سعود و قرائت قطعنامه ای در راستای محکوم کردن جنایات رژیم آل سعود از جمله برنامه های امروز خواهد بود.