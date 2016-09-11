۵۰ هزار دلار صادرات محصولات دانش بنیان از هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پارک علم و فناوری هرمزگان، علی فتی ارتقای ۲۸ رتبه ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری را حاصل توجه ویژه دولت به این مهم دانست و گفت: کسب این رتبه نشان می دهد حرکت توسعه ای کشور با سرعت فزاینده در حال طی شدن است.

وی ابراز امیدواری کرد، این حرکت بتواند نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور و هرمزگان ایفا کند.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان همچنین به وضعیت استان هرمزگان در توجه به نوآوری اشاره کرد و بیان داشت: پارک علم و فناوری هرمزگان به عنوان مجموعه ای که بیشترین توان خود را در زمینه نوآوری و فناوری گذاشته است توانسته با همراهی دولت قدم های مهمی بر دارد.

وی در تشریح اقدامات انجام شده پارک علم و فناوری در دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد، برای تسریع در روند کار و خدمات رسانی دو مرکز رشد راه اندازی شد که تاکنون ۱۱۵ شرکت و واحد فناور در این مراکز پذیرش شده اند. در این مدت بیش از ۱۰۰ اختراع نیز ثبت شده است که با راه اندازی دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع سرعت کار نیز افزایش یافته است.

وی توانمند سازی واحدهای فناور را از جمله اقدامات پارک هرمزگان دانست و افزود: در این مدت ۸ واحد فناور و شرکت دانش بنیان با تولید و فروش محصول به خود اتکایی رسیده اند.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان فروش حاصل از این فناوری ها را ۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: ۵۰ هزار دلار نیز از صادرات محصول دانش بنیان به دست آمده است.

وی ادامه داد، پارک علم و فناوری هرمزگان علیرغم بودجه ناچیز ۴۰ درصد از اعتبارات خود را صرف ارائه تسهیلات به واحدهای فناور کرده که ۴۴ واحد به ارزش ریالی یازده میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال تسهیلات کم بهره دریافت کرده اند.

فتی همچنین به برگزاری رویدادهای کارآفرینی از جمله استارتاپ ویکند و ایده شو اشاره کرد و گفت: برگزاری این رویدادها می تواند زمینه را برای گسترش نوآوری و فناوری فراهم آورد.