به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه آذربایجانشرقی، حجتالاسلام علی مصائبی یکشنبه در خصوص این خبر اظهار کرد: امسال به تمامی شهرستانهای استان برنامه برگزاری دعای عرفه ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: روز نهم ذیالحجه، روزی است که خداوند بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فرا خوانده و سفره کرم خود را برای ایشان گسترانیده است و بر این اساس دعای پرفیض عرفه امسال در ۱۵ امامزاده و بقعه متبرکه شاخص استان که پایگاه امید، آرامش، نشاط معنوی و مناجات واقعی مؤمنین هستند، با همکاری هیئت امنا بقاع، خدام و مؤمنین برگزار خواهد شد .
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان خاطرنشان کرد: این مراسم علاوه در دو امامزاده سیدحمزه(ع) و امامزادگان عونبن علی تبریز در امامزادگان شهرستانهای میانه، سراب، ورزقان، مراغه، مرند، جلفا و شبستر نیز به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام مصائبی هدف از برگزاری این مراسم در امامزادگان را آشنایی هرچه بیشتر مردم با امامزادگان و فعالیتهای انجام شده در این اماکن عنوان و خاطر نشان کرد: تقویت روحیه معنوی جوانان و نوجوانان از مهمترین اهداف اوقاف و امورخیریه است.
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