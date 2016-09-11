حقوق پرستاری کم است/ پرستاران بازنشسته مجبور به کار مجدد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، ثریا نادری گفت: پرستاری طبق قانون کار وزارت کار جزو مشاغل سخت محسوب می شود اما کمتر پرستاری از این شرایط می تواند استفاده کند .

وی افزود: برخی همکاران من با ۲۰ سال سابقه کار و ۳۰ روز حقوق بازنشسته شده اند و از قانون سختی مشاغل استفاده کردند، اما با حقوق یک میلیون تومانی ناگزیرند دوباره در جای دیگر مشغول به کار شوند، حالا سئوال من از مسئولان وزارت بهداشت این است که این قانون چه فایده ای برای ما دارد.

نادری با بیان اینکه پرستار بازنشسته باید رفاه کامل معیشتی داشته باشد چون بعد از ۲۰ سال واقعا توان کار ندارد ادامه داد: این شرایط ربطی به بیمارستان دولتی و خصوصی ندارد و همه پرستاران همین مشکلات را دارند.

وی گفت: طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان بار قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل ، معادل چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌شود به طور یکجا به سازمان پرداخت کند اما در بیمارستان های دانشگاه آزاد پرداخت نشده است.

مترون بیمارستان بوعلی گفت: چون دانشگاه آزاد زیر نظر وزارت کار نیست و کارکنان پرستاری ، اداری محسوب می شوند نه درمانی.

وی با بیان اینکه بیمارستان ها به شدت با کمبود نیروی پرستاری مواجه هستند، گفت: برای حل مشکل قانون بهروه وری را برای شیفت شب گذاشتند که کاهش ساعت کاری مد نظر بود اما نتوانشتند اجرا کنند چون نیرو کم است و تنها با نیروی موجود شیفت شب را یک و نیم برابر محسوب می کنند.

نادری افزود: البته به نسبت دو سال قبل هر شیفت دو تا سه نفر نیرو اضافه شد اما باز هم کمبود نیرو داریم و باید فکر جدی در این باره کرد چون وزارت بهداشت مشکلات پرستاران را می داند .