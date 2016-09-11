راهیابی اثر دانشجوی بوشهری به فینال جشنواره دانشجویان خلاق ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، دنیا کرم زاده در خصوص این انیمیشن گفت: انیمیشن «پناه بده» در خصوص پناه جویانی است که مورد ظلم واقع شده‌اند و از جانب کودکان کشورهای مختلف جهان مورد استقبال قرار می گیرند.

وی افزود: این انیمشن به سبک دو بعدی و دستی کار شده است و در ساخت آن فرزانه گلچمن دانشجوی پیام نور مرکز بوشهر به عنوان مدیر گرافیک و طراح کاراکتر ها، محمد علی کنار کناری به عنوان دستیار کارگردان، تصویربردار، اسکن و ویرایش عکس‌ها و نسرین چکری‌زاده دانشجوی دیگر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در بخش تولید انیمیشن و من نیز به عنوان کارگردان، انیماتور، تدوین‌گر و صداگذار حضور داشته‌ام.

کرم‌زاده افزود: مرحله نهایی جشنواره دانشجویان خلاق در اواسط آبان ما ه سال جاری برای چهارمین سال پیاپی در کشور ژاپن و در شهر ایسکا برگزار خواهد شد. هدف این جشنواره اهمیت دادن به استعدادهای جوان و ترفیع آن‌ها به عنوان نماینده نسل جدید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن دیگری از دنیا کرم زاده با عنوان «به دنبال زندگی» جزو شش انیمیشن برگزیده سیزدهمین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه نهال که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده بود، معرفی شد و به عنوان تنها نماینده استان بوشهر دربخش انیمیشن به بخش نهایی راه یافت. این انیمیشن نیز درخصوص کودکانی است که جنگ بر روی زندگی آنها تاثیر گذاشته و آنها را ازدنیای شاد کودکی دورکرده است.