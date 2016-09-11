اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارتباط با بازماندگان فاجعه منا، اظهار داشت: استان قم سامانه پیامکی را تحت عنوان ارتباط حج و زیارت با خانواده معظم شهدا راه‌اندازی کرده که خانواده‌ها در آن از آخرین اطلاعات و اخبار آگاه می‌شوند.

وی افزود: پاسخگویی به مشکلات و سئوالات خانواده‌ها نیز در این سامانه انجام می‌شود و موضوعات اداری، بیمه عادی و تکمیلی و دریافت غرامت فوت از جمله موارد است که در این سامانه اطلاع رسانی شده است.

مدیر حج و زیارت استان قم به اقدامات انجام شده در خصوص فاجعه منا توسط اداره حج و زیارت قم اشاره کرد و ابراز داشت: بزرگداشت این شهدا در ابتدا با تشییع باشکوه و سپس برگزاری مراسم شب هفت و چهلم آنان بود.

وی به دیدارها با خانواده شهدا نیز اشاره کرد و گفت:‌ رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت نیز به خانه تمام شهدای منای قم رفتند و مشکلات آنان پیگیری شد.

رضایی با بیان این که تمام شهدای فاجعه منا در قم تحت پوشش بیمه تکمیلی بودند، عنوان کرد: غرامت به خانواده‌ها در سه بسته پرداخت شده که ۵۵ میلیون تومان غرامت بیمه فوت و ۲۵ میلیون حق بیمه تکمیلی بوده است.

وی به مهم‌ترین حمایت معنوی برای این خانواده‌ها نیز اشاره کرد و ابراز داشت: با تحت پوشش قرار دادن آنان در زمره خانواده شهدا خدمات فرهنگی و بیمه‌ای نیز به آنان تعلق گرفت.

مدیر حج و زیارت استان قم با تأکید بر این که ارتباط سازمان حج و زیارت قم با خانواده‌های شهدای منا برقرار است، ادامه داد: من به شخصه به همراه هر مسئولی که به دیدار خانواده‌های شهدای منا رفتند بودم تا از مشکلات آنان آگاه شوم و به عنوان مثال رئیس و نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت، رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و دیگر مسئولان را همراهی کردم.

وی عنوان کرد:‌ این اداره زندگی‌نامه، عکس و خاطرات شهدای منای استان قم را جمع آوری و برای چاپ کتاب به سازمان حج و زیارت ارسال کرده است.

مدیر حج و زیارت استان قم افزود:‌ اخیراً اعلام شده آثار باقی مانده از شهدای منا در هر استان جمع آوری شود تا در موزه مرکزی بنیاد شهید تهران به نمایش گذاشته شود تا موزه‌ای با این عنوان داشته باشیم.

وی به مراسم‌های یادبود به منظور سالروز شهدای منا نیز اشاره کرد و گفت: خانواده‌های شهدای منا روز چهارشنبه با رهبر انقلاب دیدار داشتند و روز پنج شنبه نیز با مراجع عظام تقلید دیدار کردند.

رضایی ادامه داد: پنج شنبه شب نیز گرامی داشت یاد و خاطره شهدا پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) با سخنرانی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد.

وی گفت: روز شنبه نیز همایش بررسی ابعاد سیاسی - حقوقی فاجعه منا در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و در مراسمی نیز سالروز این شهدا در جامعه المصطفی العالمیه(ص) برگزار شد که در این دو مراسم نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت سخنرانی کرده و از خانواده‌های شهدای منا تجلیل به عمل آمد.

مدیر حج و زیارت استان قم در پایان گفت:‌ روز یک شنبه نیز به صورت متمرکز با حضور کلیه زائرانی که در حج تمتع ۹۴ حضور داشتند به همراه خانواده شهدای منا مراسم یادبودی در مجتمع امام خمینی(ره) گلزار شهدا برگزار خواهد شد.