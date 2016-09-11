منطقه آزاد اروند نیمی از تعهد اشتغال خود را محقق کرده است

حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین‌بار پس از راه‌اندازی سامانه ملی رصد، میزان تحقق تعهد اشتغال استان در نیمه اول سال به مرز ۵۰ درصد رسیده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته در شش ماهه اول سال، میزان تحقق و ثبت اشتغال از ۲۰ درصد بیشتر نمی‌شد و خوشبختانه امسال وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده است.

رئیس دبیرخانه کارگروه اشتغال خوزستان با بیان اینکه تعهد اشتغال ۲۱ دستگاه اجرایی استان در سال جاری ایجاد ۱۹ هزار و ۵۲۷ فرصت شغلی است گفت: تاکنون ایجاد هشت هزار و ۲۸۱ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد توسط این دستگاه‌ها ثبت شده است.

نظری ادامه داد: سازمان منطقه آزاد اروند با ثبت ۲۶۲ شغل در سامانه ملی رصد، ۵۲.۴ درصد از تعهد اشتغال خود را محقق کرده و از لحاظ درصد تحقق دومین دستگاه اجرایی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت با تعهد ۶ هزار فرصت شغلی بیشترین میزان تعهد اشتغال را در میان دستگاه‌های اجرایی استان دارد و تاکنون اشتغالزایی برای ۱۵۷۰ نفر را در سامانه رصد ثبت کرده است.

نظری بیان کرد: همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با دارا بودن تعهد ایجاد ۴۶۱ فرصت شغلی و تحقق اشتغالزایی برای ۲۳۸ نفر با تحقق ۵۱.۶ درصد تعهد اشتغال خود، سومین دستگاه اجرایی از نظر میزان تحقق تعهد اشتغال است.

رئیس دبیرخانه کارگروه اشتغال خوزستان در پایان عنوان کرد: همچنین سازمان جهاد کشاورزی با تعهد ایجاد اشتغال برای ۲۵۰۰ نفر و اشتغالزایی برای ۲۶۶۰ نفر، با تحقق ۱۰۶.۴ درصدی تعهد اشتغال خود، بیشترین درصد تحقق تعهد اشتغال را در میان دستگاه‌های اجرایی استان به خود اختصاص داده است.