حمایت ویژه دستگاه قضا از متولیان آزادسازی ساحل در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد صبح یکشنبه در جلسه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحل و حریم دریا که در بندر نوشهر برگزار شد با اشاره به متولیان ساحل متعدد هستند گفت: تعدد متولیان سواحل و مسئول باعث کندی روند آزادسازی سواحل شده است.

وی افزود: ما در سواحل باید بدنبال مشخص شدن متولیان اجرائی باشیم و در این راه حامیان این امر دستگاه قضائی است که بسیار از متولیان اجرائی جلوتر است.

وی افزود: دستگاه قضائی یک قدم از اجرای آزادسازی عقب نیست اما دستگاه‌های اجرائی بسیار عقب هستند از این رو دستگاه‌های مجری باید بیشتر گام بردارند و با تمام توان دستگاه قضا در استان از متولیان اجرائی آزادسازی سواحل حمایت خواهد کرد.

حجت الاسلام تقوی فرد با تبریک عید سعید قربان و با اشاره به برکات عید قربان و اهمیت این عید گفت: عید قربان فرصتی برای انتخاب یک مسیر درست و دوری از انحرافات و غفلت از شیطان است و عید قربان بمنزله عید مبارزه با نفس است.