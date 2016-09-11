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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان :

زنجانی ها درآستانه عید قربان میزبان سه شهید گمنام هستند

زنجانی ها درآستانه عید قربان میزبان سه شهید گمنام هستند

زنجان- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان گفت: زنجانی ها در آستانه عید سعید قربان میزبان سه شهید گمنام خواهند بود.

علی مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زنجانی ۲۱ شهریورماه همزمان با روز عرفه میزبان سه شهید گمنام خواهند بود. 

وی اظهار کرد: این شهیدان  تازه تفحص شده  در شهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره تشییع می شوند و جهت مراحل تدفین به معراج شهدای تهران منتقل خواهند شد. 

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان گفت:  مراسم تشییع این شهیدان در زنجان و در حسینیه  عاشقان ثار الله ساعت ۱۴:۳۰  و در ابهر و خرمدره در مصلاهای نماز جمعه برگزار خواهد شد. 

مهدیخانی تاکید کرد: این سه شهیدوالامقام از شهیدان دفاع مقدس هستند. 

کد مطلب 3766605

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