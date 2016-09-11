زنجانی ها درآستانه عید قربان میزبان سه شهید گمنام هستند

علی مهدیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زنجانی ۲۱ شهریورماه همزمان با روز عرفه میزبان سه شهید گمنام خواهند بود.

وی اظهار کرد: این شهیدان تازه تفحص شده در شهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره تشییع می شوند و جهت مراحل تدفین به معراج شهدای تهران منتقل خواهند شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان گفت: مراسم تشییع این شهیدان در زنجان و در حسینیه عاشقان ثار الله ساعت ۱۴:۳۰ و در ابهر و خرمدره در مصلاهای نماز جمعه برگزار خواهد شد.

مهدیخانی تاکید کرد: این سه شهیدوالامقام از شهیدان دفاع مقدس هستند.