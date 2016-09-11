نتایج آزمون کاردانی به کارشناسی سه شنبه اعلام می شود

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تعداد ۶۸ هزار و ۸۰۶ نفر در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۵ پذیرفته شدند.

وی افزود: در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۵ (اعم از رشته های تحصیلی پذیرش با آزمون و یا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی) تعداد ۱۰۲ هزار و ۹۶۹ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۱ هزار و ۵۴۰ نفر زن و ۶۱ هزار و ۴۲۹ نفر مرد بودند.

توکلی خاطرنشان کرد: از تعداد ثبت نام کننده ها در آزمون کاردانی به کارشناسی تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۷ نفر متقاضی یکی از رشته های بدون آزمون و تعداد ۸۹ هزار و ۷۱۲ نفر متقاضی یکی از رشته های با آزمون بودند.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۷ نفر متقاضی یکی از رشته های بدون آزمون تعداد ۵ هزار و ۳۱۰ نفر زن و تعداد ۷ هزار و ۹۴۷ نفر مرد بودند و از تعداد ۸۹ هزار و ۷۱۲ نفر متقاضی یکی از رشته های با آزمون نیز تعداد ۳۶ هزار و ۲۳۰ نفر زن و ۵۳ هزار و ۴۸۲ نفر مرد بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: آزمون کاردانی به کارشناسی در رشته های با آزمون روز ۲۲ مرداد در ۷۳ شهرستان برگزار شد که از ۸۹ هزار و ۷۱۲ نفر متقاضی، تعداد ۷۷ هزار و ۵۴۴ نفر در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۱۲ هزار و ۱۶۸ نفر غایب بودند.

وی افزود: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون ۳۱ هزار و ۲۳۶ نفر زن و ۴۶ هزار و ۳۰۸ نفر مرد بودند.

توکلی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در دوره های کاردانی به کارشناسی در سال ۹۵ تعداد ۲۳۶ هزار و ۷۵۱ نفر بود که در نهایت تنها کمتر از یک سوم ظرفیت پذیرفته شدند.

وی اضافه کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های متمرکز آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۵ (اعم از رشته های تحصیلی پذیرش با آزمون ویا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی) و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی نیمه‌متمرکز فوریت‌های پزشکی از طریق پایگاه سازمان سنجش www.sanjesh.org اعلام می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی این آزمون قرار می گیرند می توانند با توجه به مندرجات اطلاعیه‌ای که همزمان با اعلام نتایج منتشر خواهد شد، ابتدا به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.

وی افزود: پذیرفته شدگان می توانند ضمن کسب ‌اطلاع از برنامه زمانی و مدارک اعلام شده مربوط به هر کد رشته‌محل، در زمان مقرر برای ثبت‌نام و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

توکلی یادآور شد: در صورت نبودن برنامه زمانی خاص در سایت دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی، پذیرفته‌شدگان لازم است در یکی از روزهای شنبه ۲۷ ، یکشنبه ۲۸ و یا دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۹۵ با در دست ‌داشتن ‌مدارک‌ لازم‌ برای ثبت‌نام به موسسه محل قبولی خود مراجعه کنند.