استقبال مسئولان استان ایلام از پیکر مطهر ۲ شهید گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری دعای پرفیض عرفه در سراسر کشور تعدادی از شهدای تازه تفحص شده همزمان با این آیین معنوی در استان های مختلف با حضور مردم شهیدپرور ایران اسلامی تشییع خواهند شد.

شهدای گمنامی که امروز از طریق فرودگاه ایلام وارد مرکز استان شدند، در منطقه ام الرصاص منطقه فاو تفحص شده و در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسیده اند.

مراسم استقبال مردمی از این شهدای سرافراز همزمان با برگزاری دعای پرفیض عرفه در محل برگزاری این آیین معنوی در بهشت رضای شهر ایلام و منطقه عملیاتی بانروشان با شرکت عموم مردم شهیدپرور استان ایلام برگزار می شود.

پیکر این شهدا در استان تشییع و تدفین نمی شود چراکه اخیرا تفحص شده و تاکنون برای تعیین هویت آنان اقدامی صورت نگرفته است.