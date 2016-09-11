به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «psychologie de la communication et persuasion» با عنوان «روان‌شناسی ارتباطات و اقناع» از فرانسه به فارسی و توسط محمد مهدی فتوره‌چی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ترجمه می‌شود.

این کتاب نوشته کلود کبرول و میرونا رادو است که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده و از معدود منابع علمی در حوزه روانشناسی ارتباطات قلمداد می‌شود. مولفان این کتاب در پی پاسخگویی به سوالات مهم روان شناسی اجتماعی ارتباطات و اقناع هستند و به مدل های دوگانه پردازش اطلاعات و در نهایت به فضای بین تحلیل گفتمان‌ها و اثرات واقعی‌شان نزد کنشگران اجتماعی می‌پردازند.

«اقناع و تغییر رویکردی : فرضیه های معرفتی(شناختی) مدل های دو گانه پردازش اطلاعات»، «ترس و اقناع: کنترل خطر یا کنترل ترس»، «مقاومت در برابر اقناع»، «ارتباط تعهد آور»، «قضاوت‌های حل مساله: شرایط تصمیم‌گیری»، «مدل سازی عاملی موضوعی ارتباطی»، «پیش بینی و تاثیرگذاری رفتارها:تعریف‌هایی برای کنش‌ها»، «بنیان‌های عملگرایانه (تجربی) کنش‌ها، زبانی و غیر زبانی در ارتباط کنش‌ها و کنش‌های گفتاری»، «جنس و قراردادهای ارتباطات»، «تصور قالبی تعقلی و طبقه‌بندی روانی و جامعه‌شناختی انواع ارتباط(جنسی)»، «هیجانات و ارتباطات: از یک مساله روانشناختی تا رویکردی روانی- اجتماعی نشانه‌شناختی» عناوین فصل‌های این کتاب است.