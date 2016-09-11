به گزارش خبرنگار مهر، گلایل بلورچی در نشست تخصصی حقوق حیوانات که عصر روز گذشته به مناسبت بیستم شهریورماه روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات برگزار شد، گفت: بشر از زمانی که پا به تکامل نهاد، طبیعت پیرامون خود را زائل کرده و با گسترش زندگی شهری، علاوه بر تخریب محیط زیست طبیعی، جانوران و موجودات زنده حاضر در این محیط را نیز دچار مشکل کرده و عمده تغییرات فیزیولوژیکی محیط زیست، تخریب جنگلها، زیستگاههای حیات وحش، خشک شدن رودخانهها و مردابهای طبیعی و باتلاقها، محصول دستاندازی نابخردانه بشر امروز، بیتوجه به موجودات بیگناهی صورت گرفته که در بستر طبیعت زندگی میکنند.
کارشناس ارشد حقوق محیط زیست با اشاره به برخی فجایع خشونتآمیز علیه حیوانات در سالهای اخیر از جمله قتل الاغی با ضربههای پتک سنگین، سلاخی وحشیانه و شکنجهگونِ یک خرس و تولههای سه ماهه آن، قتل دردناک، ناجوانمردانه و غیرانسانی سگها با تزریق اسید و اذیت و آزار یک سگ در استان گلستان، توسط یک شخص روان پریش اعلام کرد: تمامی وقایعی که این روزها در رسانهها گزارش میشود، محصول بیقانونی است و عدم وجود قانون کارآمد و دارای ضمانت اجرایی جدی، زمینه بروز چنین اقدامات وحشیانهای را فراهم کرده است و بنابراین رفع خلاءهای قانونی موجود بسیار حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر منع کشتار حیوانات اهلی بیسرپرست و رها تصریح کرد: عناوینی همچون ساماندهی حیوانات ولگرد، جلوگیری از زاد و ولد، طرح کنترل بیماریها و از این قبیل جواز کشتار حیوانات را صادر نمیکند. راه حل های منطقی، علمی و اصولی هم وجود دارد که قطعا کشتار جزء این راه حل ها نیست.
بلورچی که پایاننامه کارشناسیارشد خود را به موضوع حقوق حیوانات اختصاص داده، اعلام کرد: رعایت مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی که به آن توجهی نمیشود، تدابیر جایگزین برای باغ وحشها و موزهها، منع به جنگ انداختن حیوانات، تاکید بر منع مجازات حیوانات و شناسایی حق رشد و تکامل و حق تولیدمثل و منع عقیمسازی حیوانات نکاتی است که باید به آن توجه کرد.
وی با اشاره به ضرورت حق نفقه و دیه برای حیوانات بر اساس قوانین فقهی گفت: نفقه حیوانات شامل آب، غذا و مکان مناسب و نگهداری برای صاحب حیوان واجب است.
بلورچی در پایان گفت: حقوق حیوانات شاخهای از حقوق محیط زیست است و به جاست که سازمان حفاظت محیط زیست تولیت حیوانات اهلی و شهری را پذیرفته و موظف باشد تا از هر حیث با مجموعههای مردمی حمایت از حقوق حیوانات همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد.
نظر شما