جذب ۴۲ هزار میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی به استان ایلام

حشمت الله عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر استان اظهار داشت: ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی به این استان اختصاص یافته که تاکنون ۴۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن جذب و ۸۵ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال نیز در مراحل اجرایی شدن است.

وی اضافه کرد: ۳۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از این اعتبار در حوزه صنعت، سه هزار و ۶۰ میلیارد ریال در زمینه کشاورزی و یک هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال نیز در بخش های دیگر بوده است، ارزیابی ها نشان می دهد در سال های ۹۱ و ۹۲ تنها ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به استان اختصاص یافته بود که با افزایش هزار درصدی به بیش از ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار در شرایط کنونی رسیده است.

عسگری تاکید کرد: منابع سپرده بانک های این استان از ۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۳۴ هزار میلیارد ریال در سال گذشته رسیده که افزایش دو برابری را نشان می دهد.

وی گفت: سال ۹۲ نرخ بیکاری در این استان ۱۳.۸ بود که رتبه ۲۸ کشوری را دارا بودیم که خوشبختانه این میزان در سال ۹۴ با نرخ ۱۱.۶ به رتبه ۱۵ کشور ارتقا پیدا کرده ایم.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: یکی از مشکلات این استان گران بودن آن در مقایسه با سایر نقاط کشور است ولی با توجه به رویکرد دولت برای مهار تورم در سال گذشته شاهد رشد منفی و طی سال جاری نیز شاهد کاهش ۱.۴ درصدی در مقایسه با میانگین کشوری هستیم.

عسگری تاکید کرد: با توجه به اجرای طرح های بزرگ اقتصادی و صنعتی در استان تامین برق این واحدها از نیازهای ضروری است که در همین راستا ساخت دو نیروگاه برق در مهران و دهلران با استفاده از روش تامین مالی به شکل بی او تی با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون دلاری در دست اقدام است که با راه اندازی نیروگاه مهران ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق در استان افزوده می شود.