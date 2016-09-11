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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

مهار آتش‌سوزی جنگل‌های معمولان/بازهم پای عامل انسانی در میان است

مهار آتش‌سوزی جنگل‌های معمولان/بازهم پای عامل انسانی در میان است

پلدختر- بخشدار معمولان از مهار آتش سوزی در سطح جنگلها و مراتع این بخش خبر داد.

عباس محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتش سوزی در سطح جنگلها و مراتع معمولان اظهار داشت: این آتش سوزی که از ساعت ۱۵ عصر روز گذشته آغاز شده بود بعد از ۱۷ ساعت صبح امروز ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه مهار شد.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی در منظقه «کوه گاوزرده» معمولان به وقوع پیوسته است عنوان کرد: آتش سوزی در این منطقه به علت صعب العبور بودن ساعت ها طول کشید.

بخشدار معمولان با اشاره به کمک نیروهای منابع طبیعی، دهیاری، نیروی انتظامی و ... برای مهار این آتش سوزی گفت: با تلاش این نیروها در حال حاضر آتش سوزی مهار شده است.

محمودی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیروهای منابع طبیعی، دهیاری و نیروی انتظامی در حالت آماده باش برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی دوباره در این منطقه قرار دارند تصریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته دلیل این آتش سوزی هم عامل انسانی بوده است.

کد مطلب 3766621

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