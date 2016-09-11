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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

با موضوع «غدیر روز لبخند به مومنان است»؛

کمپین عیدانه ۹۵ راه اندازی شد

کمپین عیدانه ۹۵ راه اندازی شد

یزد- کمپین عیدانه ۹۵ با موضوع «غدیر روز لبخند به مومنان است» در یزد راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین عیدانه ۹۵ با موضوع «غدیر روز لبخند به مومنان است» به مناسبت فرا رسیدن دهه امامت و ولایت فعال شد.

این برنامه همچون سایر برنامه های دهه امامت و ولایت از ۱۱ شهریور تا ۱۱ مهر با شعار «لبخند بزن که عید حیدر شده است» اجرا می شود.

علاقمندان برای عضویت در این کمپین می توانند با ارسال تصاویر خود به سایت مبشر غدیر به نشانی mobasherghadir.ir یا سامانه  هوشمند تلگرامی به نشانی mobasheran_bot ارسال کنند.

فعالیت این کمپین از ۱۱ شهریورماه آغاز شده و تا روز عید غدیر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3766630

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