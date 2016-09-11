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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

تا پایان آذرماه؛

اعتبار کارت‌های مرزنشینی استان بوشهر تمدید شد

اعتبار کارت‌های مرزنشینی استان بوشهر تمدید شد

بوشهر - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان گفت: مهلت اعتبار کارت‌های مرزنشینی در استان بوشهر تا پایان آذرماه تمدید شد.

شهسوار قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات اخیر کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی گفت: به منظور جذب سهمیه ارزی امسال و کمک به معیشت مرزنشینان اعتبار کارت‌های مرزنشینی تا پایان آذرماه سال‌جاری تمدید شد.

وی بیان داشت: دارندگان کارتهای مرزنشینی تا پایان مهلت تعیین شده باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت محل سکونت شان، اقدام به درخواست تمدید کنند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت دشتستان تاکید کرد: پس از پایان این مدت نسبت به کسر سهمیه از تعاونی ها اقدام خواهد شد.

قائدی با تشریح مشکلات ارتباطی میان سامانه گمرک و سامانه مرزنشینان، بیان داشت: با توجه به این مشکل مقرر شد امکان استفاده از اظهارنامه صادراتی شش ماهه اول سال ۹۴ تا پایان سال ۹۵ فراهم شود.

کد مطلب 3766632

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