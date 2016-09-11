شهسوار قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات اخیر کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی گفت: به منظور جذب سهمیه ارزی امسال و کمک به معیشت مرزنشینان اعتبار کارت‌های مرزنشینی تا پایان آذرماه سال‌جاری تمدید شد.

وی بیان داشت: دارندگان کارتهای مرزنشینی تا پایان مهلت تعیین شده باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت محل سکونت شان، اقدام به درخواست تمدید کنند.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت دشتستان تاکید کرد: پس از پایان این مدت نسبت به کسر سهمیه از تعاونی ها اقدام خواهد شد.

قائدی با تشریح مشکلات ارتباطی میان سامانه گمرک و سامانه مرزنشینان، بیان داشت: با توجه به این مشکل مقرر شد امکان استفاده از اظهارنامه صادراتی شش ماهه اول سال ۹۴ تا پایان سال ۹۵ فراهم شود.