۱۱۵۰ دانش آموز نیازمند اهر منتظر مساعدت خیرین در جشن عاطفه ها

ارسلان طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم نیکوکار اهر همچون سنوات گذشته با شرکت پرشور در جشن عاطفه ها به یاری دانش آموزان بی بضاعت می شتابند و این در حالیست که اهری های خیر سال گذشته بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بصورت نقدی و غیر نقدی به دانش آموزان مساعدت کردند.

وی افزود: کمک های جمع آوری شده در جشن عاطفه ها قبل از آغاز سال تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود.

مدیر کمیته امداد اهر با بیان اینکه جشن عاطفه ها امسال بصورت گسترده و با رویکردی متفاوت نسبت به سال گذشته در ۲۵ شهریور و ۱۰ مهر ماه در سطح مدارس شهرستان برگزار می شود ابراز داشت: مراسم جشن عاطفه ها با مشارکت سازمان صداو سیما، آموزش و پرورش، بسیج مستضعفان و مرکز نیکو کاری برگزار می شود.

طهماسبی ادامه داد: امسال در معابر و میادین شهر پایگاه جمع آوری نداریم و رویکرد جدید این نهاد در جمع آوری هدایای مردمی تعامل با خیرین، مراکز نیکوکاری، مساجد، سازمان ها، اصناف، خیریه ها، هیات مذهبی، پزشکان، حامیان، تولید کنندگان و فروشندگان لوازم التحریر، کیف و کفش به منظور تامین نیاز دانش آموزان نیازمند است.

وی با بیان اینکه استفاده از روش های نوین و الکترونیکی در جمع آوری وجوه جشن عاطفه ها در نظر گرفته شده است اضافه کرد: مردم نیکوکار شهرستان می توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد #۸۸۷۷* با تلفن همراه، با وارد کردن مبلغ و کد شهرستان دراین امر خداپسندانه مشارکت کنند و پرداخت اینترنتی از طریق سایت کمیته امداد www.emdad.ir و همچنین استفاده از اپلکیشن موبایل آپ و دریافت برنامه از کافه بازار www.cafebazar.irاز دیگر شیوه های پرداختی برای مشارکت در جشن عاطفه هاست.

مدیر کمیته امداد شهرستان اهر در پایان گفت: شماره حساب ۰۱۰۵۰۶۰۲۶۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه مرکزی اهر جهت واریز کمکهای مردمی و شماره تلفن ۰۴۱۴۴۳۴۳۹۳۶ برای پاسخگویی به سوالات و دریافت نظرات مردم اعلام می شود.