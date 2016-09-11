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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز:

دعای عرفه در ۲۵ امامزاده واجب التعظیم البرز برگزار می‌شود

دعای عرفه در ۲۵ امامزاده واجب التعظیم البرز برگزار می‌شود

کرج - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز از برگزاری دعای عرفه در ۲۵ امامزاده واجب التعظیم استان خبر داد و گفت: نماز عید قربان نیز در ۱۶ امامزاده استان برگزار می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز دهه ولایت، اظهار کرد: بر این اساس در ۳۵ امامزاده استان برنامه های متنوعی از جمله برگزاری دعای عرفه اجرا می شود.

وی افزود: دعای پرفیض عرفه در ۲۵ امامزاده واجب التعظیم استان برگزار می شود که به تفکیک در ۱۰ امامزاده در ساوجبلاغ، ۳ امامزاده در اشتهارد، ۲ امامزاده در نظرآباد، ۲ امازاده در طالقان و ۸ امامزاده در کرج این مراسم پرفیض را اجرا خواهند شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به اینکه نماز عید قربان نیز در ۱۶ امامزاده استان برگزار می شود، گفت: در طول دهه ولایت ۵ خیمه معرفت در استان با بهره مندی از مبلغ های اعزامی از قم برپا می شود.

وی از برگزاری ۲۰ برنامه در شب عید غدیر در امامزادگان استان خبر داد و خاطرنشان کرد: جشن ولایت علوی اکمال دین نبوی در ۳۵ بقعه با برنامه هایی نظیر قرائت قرآن، مدیحه سرایی، شعرخوانی آئینی، نصب پوسترهای نمایشگاه ها، شعرخوانی و خطبه خوانی غدیر نیز در روز عید سعید غدیر خم در بقاع متبرکه البرز برگزار می شود.

صالحی تجلیل از سادات خادم، قرائت میثاق نامه ولایی، مراسم عقد اخوت و مسابقه کتابخوانی «حوالی ظهور» با جوایز ارزنده معنوی را از دیگر برنامه های مربوط به روز عید غدیر خم عنوان کرد.

وی بیان کرد: ۶ ایستگاه همه واقف باشیم و ۲ همایش بانوان ولایی از دیگر برنامه هایی است که در دهه ولایت توسط اوقاف دراستان البرز برگزار می شود.

کد مطلب 3766646

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