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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری جشن روز سینما در کرمانشاه

برگزاری جشن روز سینما در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از برگزاری جشن روز سینما در سه شنبه ۲۳ شهریور خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن روز ملی سینما در کرمانشاه به همت انجمن سینمای جوان استان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرداد.

وی افزود: این جشن روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه در محل تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه و با حضور جمعی از مسئولین فرهنگی و هنرمندان عرصه فیلم و سینما در استان برگزار می شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه  تصریح کرد: در این مراسم از هنرجویان دانش آموخته دوره ۷ ماهه فیلمسازی سال ۹۴ و ۹۵ انجمن سینمای جوان تقدیر می شود.

وی افزود: همچنین در این مراسم از ۱۱  فیلمسازی که در طی سال گذشته در جشنواره های مختلف ملی حائز رتبه شده اند نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

رضایی گفت: مهمان ویژه این مراسم «لقمان خالدی» مستند ساز برجسته ایران بوده که کار خود را از سینمای جوان کرمانشاه آغاز کرده و تا کنون در چندین جشنواره ملی و بین المللی جوایز ارزنده ای کسب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این مراسم از ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۳ شهریور در محل تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه واقع در میدان جلیلی برگزار می شود.

کد مطلب 3766649

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