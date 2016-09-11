برگزاری جشن روز سینما در کرمانشاه

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن روز ملی سینما در کرمانشاه به همت انجمن سینمای جوان استان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرداد.

وی افزود: این جشن روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه در محل تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه و با حضور جمعی از مسئولین فرهنگی و هنرمندان عرصه فیلم و سینما در استان برگزار می شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: در این مراسم از هنرجویان دانش آموخته دوره ۷ ماهه فیلمسازی سال ۹۴ و ۹۵ انجمن سینمای جوان تقدیر می شود.

وی افزود: همچنین در این مراسم از ۱۱ فیلمسازی که در طی سال گذشته در جشنواره های مختلف ملی حائز رتبه شده اند نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

رضایی گفت: مهمان ویژه این مراسم «لقمان خالدی» مستند ساز برجسته ایران بوده که کار خود را از سینمای جوان کرمانشاه آغاز کرده و تا کنون در چندین جشنواره ملی و بین المللی جوایز ارزنده ای کسب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این مراسم از ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۳ شهریور در محل تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر علمی کاربردی کرمانشاه واقع در میدان جلیلی برگزار می شود.