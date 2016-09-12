نگاه کشتی ایران به المپیک ۲۰۲۰ است/ کسی بدنبال منافع شخصی نبود

امیرتوکلیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه نتایج مطلوبی در المپیک ریو کسب شد، اظهار داشت: سالها برای کسب مدال و موفقیت در المپیک ریو تلاش کردیم تا به آنچه که امروز هستیم برسیم. در این راه پر فراز و نشیب، بسیاری از مربیان و آزادکاران با چشم پوشی از امور شخصی و روزمره زندگی خود در اردوهای تیم ملی حضور داشتند و مثل یک خانواده گرم و صمیمی برای رسیدن به هدف اصلی خود تلاش کردند.

وی تصریح کرد: کشتی آزاد با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در المپیک ریو خاتمه داد که حتی می توانستیم مدال‌های بیشتری کسب کنیم، اما نکته مهم اینجاست که همین مدالها نیز نتیجه زحمات و تلاش گروهی و همچنین همدلی مجموعه کشتی آزاد بود که در برزیل به بار نشست.

مربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: به جرات می توان ادعا کرد اعضای کادر فنی بدون هیچ چشمداشتی به منافع شخصی با تمام کم و کاستی‌ها ساختند تا در نهایت تیمی توانمند و یکدست راهی المپیک شود. کشتی گیران و مربیان تیم ملی ماهها با حضور در اردوهای آماده سازی با هدف رسیدن به مدال در المپیک زحمت کشیدند و آنچه برای تمامی ما مهم بود، به بار نشستن زحمات و تلاش شبانه روزی این مجموعه بود.

توکلیان با تاکید بر اینکه باید بزودی برنامه‌های جدید فدراسیون کشتی آغاز شود گفت: خوشبختانه مدیریت فدراسیون به نحوی برنامه‌ریزی کرده که ما از همین امروز نیز می‌توانیم با دورنمای کسب موفقیت در المپیک ۲۰۲۰ توکیو استارت بزنیم. ملی پوشان المپیکی و باتجربه از یک سو و همچنین جوانان و مدعیان تازه وارد کشتی آزاد از سویی دیگر برای حضور مجدد در عرصه ملی ثانیه‌شماری می کنند و منتظر هستند با توجه به فرایند انتخابی تیم ملی دوباره وارد میدان شوند.

وی با اشاره به انتخاب رسول خادم به عنوان عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی نیز گفت: این اتفاق، بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود، چراکه کشتی ایران از این پس با نماینده ای باتجربه وکاردان در سیاست گذاری‌های کلان این رشته نقش آفرینی خواهد کرد. ضمن اینکه مطمئنا از این پس کمتر شاهد اتفاقات و مشکلات داوری خواهیم بود و می توانیم با تمام توان از حق کشتی گیران خود در مواجهه با مشکلات داوری در میادین مهم و معتبر دفاع کنیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطر نشان کرد: کشتی ایران مدتهاست با تفکرات و تدابیر خاصی که از سوی متولیان این عرصه اجرایی شده در مسیر امیدوارکننده و درستی قرار گرفته و هم اکنون نوبت به اجرای فاز بعدی برنامه‌های کشتی رسیده تا ما را به اهداف بعدی خود از جمله المپیک ۲۰۲۰ برساند.