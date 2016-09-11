وحید مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه دولت الکترونیک و گسترش خدمات الکترونیکی بیمه سلامت در شهرستان اهر، سامانه استعلام الکترونیکی بیمه‌شدگان بیمه سلامت یا «سارا» مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی بابیان اینکه سامانه «سارا» برای استعلام الکترونیکی بیمه‌شدگان بیمه سلامت در بیمارستان‌ها به کار می‌رود، گفت: از این به بعد اگر هر یک از بیمه‌شدگان بیمه سلامت، روستایی، عشایر، کارکنان دولت، ایرانیان و سایر اقشار به بیمارستان مراجعه کنند نیازی به همراه داشتن دفترچه درمانی ندارند و می‌توانند از خدمات این بیمه‌ها استفاده کنند.

مجیدی با ذکر اینکه بیمه‌شدگان بیمه سلامت در بیمارستان‌ها می‌توانند با استعلام الکترونیکی از خدمات بستری استفاده کنند، ابراز داشت: این سیستم به‌عنوان دومین بیمارستان در شهرستان اهر و اولین بیمارستان در سطح شهرستان‌ها مورداستفاده قرار گرفت.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر افراد فاقد بیمه در آذربایجان شرقی که فاقد بیمه بودند در قالب بیمه سلامت همگانی تحت پوشش قرار گرفتند که برای این امر هزینه‌ای بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شد.

مجیدی با اشاره به اینکه شهرستان اهر یکی از شهرستان‌های بزرگ استان و مرکز منطقه ارسباران، گفت: شهرستان اهر جای توسعه بسیاری دارد و در سال‌های اخیر تغییرات بسیار مثبتی در این منطقه در بحث بهداشت و درمان ایجادشده که جای تقدیر و تشکر دارد و می‌تواند برای ارائه خدمات بهتر به مردم توسعه بیشتری یابد.