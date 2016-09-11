۵۸ هکتار از حریم دریای مازندران ساخت و ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسدالله جعفری صبح یکشنبه در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان افزود: در حوزه دریا و سواحل نیاز به پایش میدانی داشته که از سوی بنادر استان تهیهشده است و در این پایش علمی دستگاهها و متجاوز به دریا مشخصشده است.
جعفری گفت: ۵۸ هکتار تا پایان سال ۹۳ در داخل دریا ساختوساز انجامگرفته است و بر اساس این پیمایش علمی و فنی، دستگاههای دولتی ۵۴ درصد، بخش خصوصی ۴۶ درصد در حریم دریا ساختوساز کردهاند.
دادستان مرکز استان با قدردانی ویژه از فرماندار و دادستان نوشهر در آزادسازی سواحل گفت: آزادسازی سواحل در نوشهر به طول ۴ کیلومتر بهعنوان یک نمونه و پایلوت درست در آزادسازی سواحل تصرفی در استان است که این الگوی میدانی باتدبیر باید موردتوجه دیگر مسئولین دولتی در شهرهای دیگر قرار گیرد.
حجتالاسلام جعفری افزود: از سال ۵۴ قانون حرایم دریا و سواحل آمده است اما چرا دستگاههای اجرائی این قانون را اجرائی نکردند نشان میدهد که دستگاههای اجرائی و متولی به وظایف خود عملنکرده است.
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