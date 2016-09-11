تضعیف فرهنگ و روحیه بسیجی از اهداف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین انصاری نژاد صبح یکشنبه در جمع بسیجیان حوزه شهدای هسته‌ای سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر گفت: اسلام در دوبرهه تاریخ غریب، وضعیت بحرانی و دارای تهاجم سنگین بود و دو زن یکی حضرت فاطمه(س) و دیگری حضرت زینب(س) در جبهه مقاومت و خط مقدم جهاد قرار می گیرند و امام معصوم جان خود را برای آنها فدا کردند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر اظهار کرد: حضرت فاطمه اولین بانوی شهید در صدر اسلام است و مهاجمان هنگام حمله به خانه ولی خدا پاهایشان سست و زبانشان می گفت در خانه نور خلقت و حضرت فاطمه(س) قرار دارد، بعد از حادثه نیز حضرت به زنان گفت به مردان خود بگویید چرا امام را تنها گذاشتید، حضرت امیرالمومنین(ع) دری رو به بهشت بود.

این شاعر انقلابی افزود: بعد از شهادت سید و سالار شهیدان پرچم رسالت بر دوش پیام آور کربلا حضرت زینب افتاد و اگر خطبه های آن حضرت نبود واقعه کربلا طوری که دشمنان می خواستند در جامعه نمود پیدا می کرد.

وی با بیان اینکه در انقلاب پیامبر طلحه و زبیر در خط مقدم جهاد بودند، اما دنیا طلبی انسان را به جاهایی می کشاند که کاملا با برخی از اعمال و گذشته او متفاوت است، عنوان کرد: در انقلاب اسلامی افرادی امام خامنه ای را نائب برحق امام زمان(ع) می دانستند، اما امروز مصاحبه هایی با رسانه های بیگانه دارند و می خواهند انقلاب را به دو قطبی تبدیل کنند که این خواب باطلی است و انقلاب صاحب دارد.

مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سپاه مالک اشتر بوشهر ابراز کرد: در جریان فتنه از بنی صدر ارثی به میرحسین موسوی رسید؛ قبل از اجرای حصر سران فتنه میر حسین موسوی تصمیم گرفت در میان جمعیت قرار گیرد و شبانه در خانه یکی از همفکرانش مخفی و صبح در میان جمعیت قرار گرفت، زمانی که مردم متوجه حضور او شدند به او حمله ور شدند و وی با پوشش زنانه محل را ترک کرد.

وی تصریح کرد: بصیرت نور افکنی است که هرگاه فضا تاریک می شود افراد با بصیرت فضا را گم نمی کنند و به راه اصلی ادامه می دهند.

این نویسنده افزود: مقام معظم رهبری گفتند جوانان خود را برای پی ریزی جهان اسلام آماده کنند، شکی نیست که این نظام به نظام ظهور پیوند خواهد خورد.

وی ادامه داد: نام شهیدان در پیشانی حوزه های مقاومت بسیج می درخشد، بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهدای گمنامی است که از آن اذن شهادت است.

مسئول حوزه نماینده ولی فقیه در سپاه مالک اشتر بوشهر اظهار کرد: امروز همه کشورهای اسلامی به تاثیر بسیج پی برده اند و در بسیاری از مواقع تیر و ترکش‌هایی از مخالفین نظام ها به سمت بسیج پرتاب می‌شود و بسیج مانند دیواری استوار از نظام دفاع می کند.

این شاعر انقلابی افزود: امروز بسیج توانسته در عرصه‌های سازندگی، فناوری، علمی، پژوهشی، دفاعی، آموزشی و غیره در خط مقدم قرار گیرد و فعالیت های چشم گیری داشته باشد، هر جا نام بسیج است پیشرفت های بسیار بزرگی حاصل خواهد شد.

انصاری نژاد بیان کرد: یکی از اهداف دشمن این است که جامعه ای به سمت روحیه انفعالی حرکت کند و روحیه بسیجی در آن کم رنگ شود که برای اجرای آن دست های پنهانی در جامعه وجود دارد.

وی عنوان کرد: تا فرهنگ بسیجی روشن در جامعه روشن باشد سیانت از انقلاب و گفتمان پایداری بیشتر خواهد شد و امیدواریم خداوند توفیق دهد که در لباس بسیجی این راه را طی کنیم و گام های ماثری برداریم.