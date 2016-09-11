۱۰ هزار نوآموز تحصیل خود را در مدارس استان ایلام آغاز می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوند شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان ایلام گفت: فضاهای مورد نیاز برای تحصیل دانش آموزان مهیا شده و با تمهیدهای اندیشیده شده نگرانی برای تامین امکانات مورد نیاز وجود ندارد.

وی با اشاره به آغاز تحصیل حدود ۱۰ هزار نوآموز در مدارس این استان افزود: این تعداد در مقایسه با سال گذشته تفاوتی نداشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام یادآور شد: حدود ۱۰۲ هزار دانش آموز همزمان با سال تحصیلی جدید در بیش از یک هزار و ۲۰۰ فضای آموزشی تحصیل خود را آغاز می کنند که ۹۲ هزار نفر از این تعداد در مدارس دولتی و ۱۰ هزار نفر نیز در مدارس غیر دولتی تحصیل خواهند کرد.

بیراوند با اشاره به اینکه تجهیزات مورد نیاز همچون لوازم التحریر و کتاب های آموزشی به مقدار نیاز در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد ، گفت: فرآیند ثبت نام ۹۰ درصد دانش آموزان در مدارس به پایان رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام یکی از مشکلات این حوزه را کمبود معلمان برشمرد و تاکید کرد: برای رفع این مسئله با بکارگیری سایر معلمان در قالب اضافه کاری این کمبود را جبران خواهیم کرد، ضمن اینکه ۱۱ هزار معلم و مربی برای ارائه آموزش به دانش اموزان این استان در شهرستان های مختلف ساماندهی شده اند.