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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

دادستان نظرآباد خبر داد:

بازداشت مالک کارگاه تولید کننده مواد آرایشی تقلبی در نظرآباد

بازداشت مالک کارگاه تولید کننده مواد آرایشی تقلبی در نظرآباد

نظرآباد - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد گفت: فردی که در کارگاه خود اقدام به تولید محصولات آرایشی تقلبی می کرده بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، محمد قیومی با توضیح درباره بازداشت صاحب کارگاهی که اقدام به تولید محصولات آرایشی تقلبی می‌کرده، گفت: پس از آگاهی از وجود چنین کارگاهی در یکی از روستاهای نظرآباد، عوامل انتظامی و نماینده شبکه بهداشت با حکم دادستانی در محل حاضر شده و کارگاه را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از کارگاه، مقادیر زیادی اقلام تقلبی از جمله ۳۴۱ کارتن ۵ عددی تونیک و ۲۸۶ کارتن ۱۲ عددی عرقیجات تقلبی کشف شد و پس از تفهیم اتهام مالک، وی روانه بازداشتگاه کرج شد.

قیومی با اشاره به اینکه پرونده مالک این کارگاه در شعبه دوم بازپرسی نظرآباد در حال بررسی است، اظهار داشت: نماینده شرکتی که در این کارگاه اقدام به تولید محصولات تقلبی آن می‌شد نیز با حضور در دادسرای نظرآباد علیه مالک اقامه دعوی کرده است.

کد مطلب 3766664

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