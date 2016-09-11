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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

همزمان با دهه ولایت؛

پیکر ۲ تن از شهدای مدافع حرم وارد یزد می شود

پیکر ۲ تن از شهدای مدافع حرم وارد یزد می شود

یزد ـ همزمان با دهه امامت و ولایت، پیکر مطهر دو تن از شهدای مدافع حرم، سه ‌شنبه هفته جاری وارد یزد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز دهه ولایت، پیکر دو تن از مدافعان حرم ساعت ۱۶:۳۰ روز سه ‌شنبه هفته جاری وارد شهرستان یزد می‌شود.

پیکر مطهر این شهدا از محل فرودگاه شهید صدوقی یزد مورد استقبال پرشور دلباختگان حضرت زینب کبری (س) و مردم دارالعباده یزد قرار خواهند گرفت.

این دو شهید والامقام به نام‌های «سید مهدی سادات» و «سید سردار موسوی» از تیپ پیروز فاطمیون و ساکن یزد هستند.

این دو شهید والامقام در کشور سوریه به شهادت رسیده‌اند و پیکر مطهر آنها پس از استقبال و حضور در مراسم‌های پیش‌بینی شده، ساعت ۱۷ روز پنج‌شنبه هفته جاری از محل میدان امام رضا (ع) تشییع و در گلزار شهدای خلدبرین به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 3766667

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