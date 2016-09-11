پیکر ۲ تن از شهدای مدافع حرم وارد یزد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز دهه ولایت، پیکر دو تن از مدافعان حرم ساعت ۱۶:۳۰ روز سه شنبه هفته جاری وارد شهرستان یزد میشود.
پیکر مطهر این شهدا از محل فرودگاه شهید صدوقی یزد مورد استقبال پرشور دلباختگان حضرت زینب کبری (س) و مردم دارالعباده یزد قرار خواهند گرفت.
این دو شهید والامقام به نامهای «سید مهدی سادات» و «سید سردار موسوی» از تیپ پیروز فاطمیون و ساکن یزد هستند.
این دو شهید والامقام در کشور سوریه به شهادت رسیدهاند و پیکر مطهر آنها پس از استقبال و حضور در مراسمهای پیشبینی شده، ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هفته جاری از محل میدان امام رضا (ع) تشییع و در گلزار شهدای خلدبرین به خاک سپرده خواهد شد.
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