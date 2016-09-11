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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

استاندار کرمان تاکید کرد:

ریشه یابی علل ترک تحصیل/تهیه پیوست فرهنگی مناطق هشت گانه کرمان

ریشه یابی علل ترک تحصیل/تهیه پیوست فرهنگی مناطق هشت گانه کرمان

کرمان - استاندار کرمان با تاکید بر لزوم ریشه یابی علل ترک تحصیل گفت: باید افرادی که به دلیل بضاعت مالی ترک تحصیل کرده اند را شناسایی و برای حل مشکل آنها اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: اهمیت آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست و کشورهای پیشرفته بر آموزش و پرورش تکیه کرده ند و سرمایه گذاری لازم در این حوزه انجام داده اند.

وی افزود: اگر در این حوزه بودجه ای هزینه می شود، هزینه نیست و یک نوع سرمایه گذاری برای نسل جاری و آینده است که ساخت کشور و اشتغال متخصصین در دستگاه های مختلف و ... را به همراه دارد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش وظیفه آموزش و در کنار آن پرورش را به عهده دارد، گفت: آموزش و پرورش وسیله ای برای توانمند کردن انسان و پرورش خصایص اخلاقی خوب است.

استاندار کرمان ادامه داد: نظام ما در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است اما به دلیل گستردگی کشور طبیعی است که ما باید سرمایه گذاری بیشتری در حوزه آموزش و پرورش انجام دهیم.

وی با بیان اینکه پیوست های فرهنگی در مناطق هشت گانه اقتصادی استان کرمان در حال نگارش است، گفت: آموزش پرورش باید نقش خود در این پیوست برای ارتقای سطح آموزش و پرورش را ایفا کند و اگر سهم هر بخش برای بهبود کیفیت آموزش مشخص می شد وضعیت آموزش و پرورش ما قطعا بهبود پیدا می کرد و فکر می کنم این هم جزو دستور کارهای دولت است.

رزم حسینی گفت: باید آسیب های اجتماعی در مدارس استان شناسیی شوند و آگاهی های لازم در این خصوص به دانش آموزان داده شود.

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم ریشه یابی علل ترک تحصیل افزود: باید افرادی که به دلیل بضاعت مالی ترک تحصیل کرده اند را شناسایی و برای حل مشکل آنها اقدام کرد.

وی افزود: گفتمان اقتصاد مقاومتی را باید در مدارس به وجود آورد تا دانش آموزان را از این طریق با فرهنگ اقتصاد مقاومتی آشنا کرد.

کد مطلب 3766668

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