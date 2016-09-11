به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی نژاد صبح یکشنبه در چهارمین جلسه کمسیون اجرایی ایمنی حمل‌ونقل و مدیریت سوانح رانندگی استان اظهار کرد: کنترل و نظارت‌ بر راه‌ها باید تشدید شود.

وی با بیان اینکه عوامل انسانی درصد قابل‌ملاحظه‌ای از تصادفات استانی را به خود اختصاص داده است، افزود: باید در برخورد با رانندگان متخلف برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم.

نخعی نژاد با تاکید بر اینکه باید سخت‌گیری‌های بیشتری در اعمال قانون انجام شود، تاکید کرد: همچنین صدور گواهینامه باید با سخت‌گیری بیشتری انجام شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: باید توجه به مباحث ترافیکی و رعایت مقررات را به‌طور مدام به رانندگان و مردم تذکر دهیم.

وی آموزش و اطلاع‌رسانی به عوامل نظارتی راه‌ها را مورد اهمیت دانست و گفت: همچنین کمیته شهرستان‌ها در راستای نظارت بر جاده‌ها به‌طور مداوم برگزار شود.

باند دوم محور بیرجند- قاین تا سه سال آینده بازگشایی شود

نخعی نژاد با اشاره به تصادفات جاده‌ای در محور بیرجند- قاین، افزود: باید باند دوم این محور تا سه سال آینده بازگشایی شده تا از حجم تردد کامیون ها کاسته شود.

وی با بیان اینکه حجم ترانزیت این محور یک ظرفیت اقتصادی برای خراسان جنوبی است، افزود: تغییر مسیر ترانزیت به ضرر استان است.

نخعی نژاد تاکید کرد: نباید فرصت‌های اقتصادی را از دست بدهیم، بلکه باید خدمات خود را با ظرفیت‌های استان تطبیق دهیم.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه نقاط حادثه‌خیز استان از ۵۴ به ۸۰ نقطه افزایش یافته است، افزود: باید در جهت رفع نواقص و نقاط حادثه خیز تلاش شود.

وی با اشاره به تلفات جاده‌ای در راه‌های روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: بسیاری از راه‌های روستایی در علائم رانندگی دچار مشکل هستند.

راه‌های روستایی حاشیه شهرها موردتوجه ویژه قرار گیرد

نخعی نژاد با تاکید بر اینکه باید ورودی و خروجی راه‌های روستایی مشخص و نظارت شوند، افزود: رفع مشکلات فنی این راه‌ها هزینه بر بوده و باید در قدم اول علائم رانندگی را به سطح استاندارد برسانیم.

وی با بیان اینکه باید به راه‌های روستایی حاشیه شهر توجه ویژه‌ای شود، گفت: همه دستگاه‌ها برای رفع مشکلات جاده‌ای همکاری کنند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به ترمیم برخی از محورهای استانی، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۱ پیمانکار برای رفع مشکلات محورها تلاش می‌کنند.

سهم اعتبارات راه‌ها افزایش یابد

نخعی نژاد با بیان اینکه در سال جاری بخشی از مطالبات پیمانکار توسط خزانه پرداخت می‌شود، گفت: ترمیم راه‌های روستایی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در بحث راه‌ها ۸۰۰ کیلومتر با متوسط ملی فاصله‌داریم که باید موردتوجه همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی حل مشکلات جاده‌ای را یکی از نیازهای عمومی دانست و افزود: باید سهم اعتبارات راه‌ها افزایش یابد.