روابط واشنگتن- اسلام آباد سرشار از تنش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اعلام کرد: من این گفته که روابط پاکستان و آمریکا در شرایط کنونی در پایین ترین سطح خود قرار دارد را نمی پذیرم اما باید گفت که در شرایط فعلی روابط اسلام آباد- واشنگتن سرشار از تنش است.

وی همچنین در تایید گفته های پیشین خود مبنی بر عدم تحریم پاکستان گفت که به فکر تحریم این کشور نیستیم اما همچنان از اسلام آباد می خواهیم که به صورت جدی و موثر با گروه تروریستی «شبکه حقانی» فعال در این کشور مبارزه کند.

تونر در ادامه در مورد سفر اخیر «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به هند گفت: سفر کری برای شرکت در مذاکرات راهبردی بین آمریکا و هند بوده و کری برای غنیمت شمردن فرصت پس از هند برای اولین بار راهی بنگلادش نیز شده است.