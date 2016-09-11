«با من خوش می گذره» رونمایی شد/ وقتی غفوریان از شترسواری ترسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه «با من خوش می گذره» به کارگردانی و تهیه کنندگی مرتضی آتش زمزم شب گذشته ۲۰ شهریورماه با حضور هنرمندان در مجتمع کوروش برگزار شد.

مسئولان و هنرمندانی از جمله سفیر لبنان در ایران، مجدی مشموشی بازیگر لبنانی، لاله اسکندری، مهران غفوریان، محمد فیلی، حسام الدین لرنژاد و... در این مراسم حضور داشتند.

اجرای این آیین رونمایی بر عهده امیرحسین صدیق بود و قسمت هایی از مجموعه «با من خوش می گذره» در ابتدای مراسم برای مخاطبان به نمایش درآمد.

فادی حاج علی سفیر لبنان در ایران در این مراسم با اشاره به ساخت این مجموعه به عنوان کار مشترک ایران و لبنان عنوان کرد: من خیلی خوشحال هستم که شاهد این همه تماشاگر برای نمایش این اثر مشترک هستم. امیدوارم دیدن این مجموعه بهانه ای شود که شما مشتاق شوید تا بازدیدی از لبنان داشته باشید همانطور که لبنانی ها مشتاق هستند سفری به ایران داشته باشند. ایران و لبنان دو کشور هستند که قدرت زیادی دارند و خوب است که ما می توانیم به این شکل همکاری فرهنگی با یکدیگر داشته باشیم.

در بخشی از این مراسم از بازیگران و هنرمندان و عوامل مجموعه «با من خوش می گذره» تقدیر شد.

مهران غفوریان که از جمله این افراد بود پشت تریبون قرار گرفت و خاطراتی از سفر خود به لبنان را بیان کرد.

وی درباره اولین خاطره شترسواری خود گفت: بار اول که من سوار شتر شدم ترس زیادی داشتم چون شتر به گونه ای حرکت می کند که وقتی می خواهد شما را بلند کند انگار می خواهد به پایین پرت کند و یا وقتی راه می رود شما به این سو و آن سو می روید.

این مراسم با اجرای یک گروه موسیقی و با ساکسیفون نوازی فواد حجازی همراه بود.

در این مراسم اعلام شد قسمت اول مجموعه «با من خوش می گذره» از یکشنبه ۲۱ شهریورماه در شبکه نمایش خانگی توزیع خواهد شد سپس این مجموعه هر دو هفته یک بار برای مخاطبان عرضه می شود.

مرتضی آتش زمزم در حاشیه مراسم به خبرنگار مهر گفت: «با من خوش می گذره» مسابقه ای در محیط باز و پر از هیجان و انرژی است تا در درجه اول به مخاطبش خوش بگذرد و از نشاط و رقابت به فرهنگ، مناسبات انسانی، روابط و تعاملات فرهنگی بین کشورها و مردمانشان پل بزند. البته این مجموعه با ظرافتی هنرمندانه در هر برنامه و از هر گوشه جهان که مسابقه در آن برپاست، به مخاطبش یادآور می شود که زیبایی های جهان را ببیند اما هیچ جا وطن نمی شود که هر گوشه اش قطعه ای از بهشت است. امیدوارم این مجموعه در توزیع موفق باشد تا راه برای ادامه تولید آن هموارتر شود.