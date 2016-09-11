واگذاری بیش از هزار واحد مسکونی به محرومان در سیستان توسط سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردارسرتیپ دوم پاسدار ابوالقاسم منصوری فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه از واگذاری بیش از هزار واحد مسکونی به مردم محروم استان سیستان و بلوچستان در ایام هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) از ابتدای سال ۹۵، با هزینه‌ ای بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال، کار احداث ۱۱۲۳ واحد مسکونی را در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان آغاز کرد.

وی افزود: در ایام هفته دفاع مقدس تعداد ۲۴۵ واحد مسکونی به محرومین واگذار و تا پایان آبان‌ماه ۱۱۲۳ خانوار محروم صاحب خانه خواهند شد.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در ادامه از اهدای ۳۱ هزار بسته لوازم التحریر به دانش آموزان محروم استان سیستان و بلوچستان در آستانه شروع سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار داشت: قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه در مقایسه با سال گذشته در توزیع لوازم التحریر و بسته‌های فرهنگی به رشد سه برابری رسیده و دانش آموزان بیشتری در مناطق محروم از این بسته ها بهره مند می شوند.

گفتنی است پیش از این نیز ۱۱ هزار بسته حمایتی ارزاق عمومی هم به خانوارهای محروم استان سیستان و بلوچستان اهدا شده بود.