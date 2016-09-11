حضور ۱۴ فوتبالیست قمی در فستیوال ملی فوتبال در رامسر

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فستیوال فوتبال پایه کشوری در ۲ بخش پسران و دختران در رامسر برگزار شد و بازیکنان منتخب مدارس فوتبال قم در این رویداد کشوری شرکت کردند.



وی افزود: ۱۴ بازیکن در بخش پسران در حالی در این فستیوال حاضر بودند که پیش از این در فستیوال استانی حضور داشتند و توسط مربیان استعدادیاب هیئت فوتبال استان قم برای حضور در این جشنواره گزینش شدند.



دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: مجتبی کمالی، عرفان حسنی، امیر حسین احمدی، امیر محمد اسدالهی، امیر حسین نبی لو، امیر محمد اللهویرن، سید محمد امین موسوی، مهدی زندی، علی عرب خراسانی، امیر علی قربانیان، یاسین علی رضایی، علی آقایی، محمد مهدی اورنجن و امیر حسین علیایی به همراه عبد المطلب شریفی اسدی و احسان کریمی در این فستیوال شرکت کردند.



احمدی بیان داشت: از بین ۱۴ مدارس فوتبال شرکت کننده در فستیوال و ۱۶۸ فوتبال آموز در چهارمین دوره فستیوال ۴۹ بازیکن به اردوی استعدادیابی تیم استان راه یافتند که برترین آن‌ها در قالب تیم استان به فستیوال کشور اعزام شدند.



وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره حضور نماینده فوتبال قم در لیگ آزادگان عنوان کرد: امتیاز تیم فوتبال اتحاد قم به باشگاه فاتحان پاس که یک تیم تهرانی است واگذار شده اما قرار است تیم فاتحان پاس با نام قم در لیگ حاضر شود و مسابقات خانگی این تیم در قم برگزار می‌شود.



دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: باشگاه اتحاد، سال گذشته قهرمان لیگ برتر فوتبال استان قم شد اما به دلیل کمبود منابع مالی تصمیم گرفت امتیاز خود را به تیم دیگری برای حضور در این مسابقات واگذار کند.