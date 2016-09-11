رد کردن دعوت صهیونیست ها برای «کوربین» دردسر ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، حزب کارگر اسرائیل از رئیس حزب خواهر خوانده خود یعنی حزب کارگر انگلیس دعوت کرده بود تا از موزه هولوکاست بازدید کند اما جرمی کوربین این دعوت را رد کرده و فرد دیگری را به جای خود برای بازدید از موزه معرفی کرده است.

همین امر موجب شده تا کوربین که در هفته های اخیر با نوعی کودتا برای کنار رفتن از سمت ریاست حزب مواجه بود با انتقادات جدیدی مواجه شود. منابع حزب کارگر می گویند جرمی کوربین به دلیل گرفتاری شدید نمی تواند به رژیم صهیونیستی برود و به همین خاطر «ایان مک نیکول» دبیر کل حزب کارگر را به جای خود در ماه نوامبر به این سفر خواهد فرستاد.

با این حال این مساله سبب شده است که بار دیگر جرمی کوربین هدف انتقادها درخصوص نحوه مدیریت یهودستیزی در درون حزب کارگر قرار گیرد.

«جان ریان» رئیس گروه دوستان اسرائیل حزب کارگر انگلیس در این رابطه گفت: من از اینکه جرمی کوربین دعوت همتای اسرائیلی اش را رد کرده است به شدت ناراحت شدم. کوربین با توجه به نگرانی های موجود در مورد دیدگاهش در خصوص راه حل دو دولت و اینکه وی گروه هایی همچون حماس را دوست خود نامیده است و همچنین اتهام های اخیر در خصوص یهودستیزی در حزب کارگر، بایستی این سفر را در اولویتش قرار می داد.

پس از آنکه «کن لیوینگستون» عضو ارشد حزب کارگر انگلیس و شهردار پیشین لندن، به دلیل اظهارات جنجالی درباره ارتباط هیتلر و صهیونیسم از عضویت حزب کارگر تعلیق شد، «اسحاق هرتزوگ» رهبر حزب کارگر رژیم اسرائیل در نامه ای به جرمی کوربین نوشت که از مصادیق اخیر یهودی ستیزی در حزب کارگر متعجب و نگران شده است.