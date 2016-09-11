سینمای کودک نیازمند شور و نشاطی کودکانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت روز ملی سینما ۲۱ شهریور ماه پیامی منتشر کرد که متن این پیام به شرح زیر است:

«در سال‌های اخیر نهادهای مختلف در تلاشند تا کودکان و نوجوانان بیش‌تر به کتاب و کتاب‌خوانی علاقه‌مند شوند و آمار کتاب‌خوانی در نسل آینده بالاتر برود. اما کم‌تر مسئول و نهادی در ۲ دهه‌ اخیر به فکر ترویج سینما رفتن در بین کودکان و نوجوانان بوده است. در شرایطی که در بسیاری از کشورها تماشای آثار سینمایی خوب و متنوع، پابه‌پای کتاب‌خوانی اهمیت دارد، و هم آموزش و پرورش، هم خانواده‌ و هم دست‌اندرکاران صنعت سینما به آن توجه می‌کنند.

بسیاری از دست‌اندرکاران و مخاطبان سینمای کودک و نوجوان کشور، از سال‌های ‌اوایل دهه‌ ۶۰ تا اوایل دهه‌ ۷۰، به‌عنوانِ دهه‌ طلایی سینمای کودک و نوجوان نام می‌برند. در آن دوره، شاد کردن کودکان و نوجوانان و تقویت حس امیدواری، نشاط و شادابی در میان آنان به‌عنوان نیازی جدی شناخته می‌شد. در آن سال‌ها گروه سینماهای کودک و نوجوان برای نمایش فیلم‌های مناسب این گروه سنی تعریف شده بود و نشان ویژه‌ خود را داشت.

بسیاری از علاقه‌مندان و دست‌اندرکارانِ امروزِ سینمای ایران، با تماشای فیلم‌های کودک و نوجوان ایرانی در سینماهای مخصوص کودکان و نوجوانان در دهه‌ ۶۰ و ۷۰ که با نشان «خورشید خندان» علامت‌گذاری شده بودند به سینما علاقه پیدا کردند. در واقع، در آن‌ سال‌ها در کنار تولید، مرحله‌ی پس‌تولید هم مورد توجه قرار داشت و اکران فیلم‌های کودک و نوجوان و جذب کودکان و نوجوانان به سینماهای ویژه‌ی خود، چه از طریق مدارس و چه با همراهی پدران و مادران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ اتفاقی که سال‌ها است فراموش شده‌ است؛ گرچه گویا هنوز آن «خورشید خندان» بالای سر در سینما سعدی تنها باقی مانده و دلش برای شور و هیجان کودکان و نوجوانان تماشاگر سینما تنگ شده است. مخصوصاً که امسال طلسم سینما نرفتن بزرگ‌سالان شکسته شد و حالا شاهد روزهای خوش و روبه‌رونق صنعت سینمای کشور در این بخش هستیم، بیشتر می‌توان به حل مسئله‌ نمایش فیلم‌های گروه کودک و نوجوان امیدوار بود.

البته نباید فراموش کرد که صرف برقراری چرخه‌ عرضه و تقاضا، ساخت و اکران، ساختن فیلم و سینمارفتن و تماشای فیلم‌، همه‌ نیازهای این حوزه را برطرف نمی‌کند. دنیای امروز اقتضا می‌کند که هم به مرحله‌ پیش‌تولید و مطالعات و تحقیقات لازم در آن مرحله اهمیت بدهیم و هم به فضای کلی سالن‌های نمایش فیلم برای این دسته از مخاطبان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

شاید اگر بار دیگر چرخه‌ اکران و نمایش فیلم‌ها به حرکت درآید، کودکان و نوجوانان با همراهی خانواده‌ها و مدارس شور و هیجان خود را به این عرصه بیاورند و فضایی متفاوت از سال‌های اخیر بیافرینند، سرمایه‌گذاران به این بخش بیشتر توجه کنند و متناسب با وضعیت زندگی امروزی کودکان و نوجوانان، به طراحی فضای داخلی و بیرونی سالن‌ها و امکانات و قابلیت‌های جنبی نمایش فیلم برای این گروه نیز بپردازند، تا هم اقتصاد این هنر- صنعت بتواند رونق بگیرد و هم با برخورداری از فضای بازی در کنار عروسک‌ها و مجسمه‌هایی از شخصیت‌های فیلم، مسابقه، وسایل نقاشی ‌و تفریح، روزهای لذت‌بخش و خاطره‌انگیزی برای کودکان فراهم شود.»