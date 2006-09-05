درمان ضايعات نخاعي به كمك نانوتكنولوژي از سوي محققان ايراني / برگزاري دوره هاي تخصصي براي پزشكان ساير كشورها

دكتر "كامران باقري لنكراني" در حاشيه مراسم اختتاميه پنجاه و سومين آزمون دانشنامه تخصصي و بيستمين آزمون دانشنامه فوق تخصصي در دانشكده پزشكي علوم پزشكي شهيد بهشتي در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه شاهد مسير طبيعي پيشرفت كشور هستيم كه بسرعت در حال طي شدن است. فعاليت اين گروه بلافاصله پس از طرح تزريق سلولهاي شوان و استفاده از آن در درمان ضايعات نخاعي مطرح شده است. در واقع اين گروه از محققين كار را يك مدار بالاتر برده اند. اين كار هنوز در مرحله ابتدايي است و تجربيات زياد نيست اما كاري كه انجام شده نتايج موفقيت آميز بوده است.

وي خاطرنشان كرد: پيام اصلي اين كار اين است كه اين ارتقاء مدار در كشور ما رخ داده و ما از مرحله تقليد صرف در علوم پزشكي به مرحله اي رسيده ايم كه حرف هاي نويي داشته ايم و اين حرف هاي نو را نيز خودمان توليد كرديم و جايگاه رفيعي به كشور ما در زمينه توسعه علمي خواهد داد.

وزير بهداشت اظهار داشت: ما آمادگي خود را براي استفاده ديگر كشورها از تجربيات ما اعلام كرده ايم و حاضر هستيم تعامل علمي داشته باشيم. اين موضوع در كنفرانس منطقه اي سازمان بهداشت جهاني كه با حضور 22 وزير بهداشت ساير كشور ها برگزار خواهد شد نيز به اطلاع ديگر كشورها مي رسد.

وي در پاسخ به پرسشي در خصوص طرح پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي (ليسانس) گفت: پذيرش از مرحله ليسانس هنوز اجرا نشده و اميدواريم كه بررسي هاي كامل در اين زمينه انجام گيرد. رشته هاي پزشكي با ديگر رشته ها متفاوت هستند و زمان تحصيل در اين رشته پزشكي حدود 7 سال و نيم است اين مدت زمان گاهي اوقات براي يك دانش آموز كه تازه از دبيرستان فارغ التحصيل مي شود و وارد اين فضا مي شود موجب مي شود كه نداند با چه موضوعاتي روبرو مي شود، همچنين اين فاصله زماني طولاني گاهي باعث مي شود نيرو انگيزه خود را از دست بدهد و پس از مدتي درس خواندن مي بيند متناسب اين شغل نيست.

لنكراني اضافه كرد: يكي از راه هايي كه در دنيا پيشنهاد شده تا بتواند فارغ التحصيلان با انگيزه تر، با معلومات تر و متناسب تري داشته باشند پيش بيني شده كه از مقطع كارشناسي (ليسانس) دانشجوي پزشكي بگيرند اين امر تنها راه حل ها نيست و يكي از راه حل ها خواهد بود. گروهي در كشور در حال مطالعه اين امر هستند و دانشگاه علوم پزشكي تهران پيشنهاد داده كه به صورت آزمايشي يك يا دو دوره به اين شكل دانشجو بپذيرد و بايد اين مسئله بررسي شود كه با شرايط كشور ما تطبيق دارد يا خير.

وي خاطرنشان كرد: از سويي كشور ما با خيل عظيم متقاضيان ورود به دانشگاه روبرو هستيم. در سال جاري حدود 450 هزار داوطلب ورودي به رشته هاي پزشكي در دانشگاه هاي دولتي بودند در حاليكه ظرفيت پذيرش براي اين ها حدود 3 هزار نفر است و جوابگوي نياز داوطلبان نيست به همين دليل ما سعي مي كنيم راه حل مياني پيدا كنيم و يكي از اهداف پذيرش دو مرحله اي مي تواند مسئله حذف كنكور باشد.

وزير بهداشت با اشاره به تربيت نيروهاي متخصص كشور اظهار داشت: 21 سال پيش 3 هزار پزشك خارجي در كشور داشتيم كه بسياري از آنها پزشكان خوبي نبودند و از كشورهايي كه سطح آموزش پزشكي خوبي برخوردار نبودند و نظام ارائه خدمات با حضور آنها اداره مي شد. اما در حال حاضر تقريباً در تمام رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي در كشور نيرو تربيت مي شود و در بسياري از رشته ها توانستيم حرف هاي نويي ارائه داده ايم.

وي افزود: اكنون در مرحله اي هستيم كه بايد كميت و كيفيت را متناسب با نياز كشور تطبيق دهيم واين جهش بزرگي از فقر مطلق به خودكفايي است.

لنكراني تأكيد كرد: در مذاكراتي كه طي يكسال گذشته با حدود 50 وزير بهداشت كشورهاي مختلف انجام شده خوشبختانه جمهوري اسلامي در موقعيتي قرار گرفته كه مي تواند به كشورهاي مختلف خدمات تخصصي و فوق تخصصي ارائه دهد.

وي از حضور برخي پزشكان ديگر كشورها در ايران براي گذراندن دوره هاي تخصصي خبر داد و گفت: ما در سال جاري تعدادي از پزشكان برخي از كشورهاي آفريقايي و آسيايي براي گذراندن دوره هاي تخصصي به كشور خواهند آمد و در شروع براي اينكه حجم كار به تربيت نيروهاي داخلي صدمه نزند تعداد محدودي پذيرفته شده اند.

وزير بهداشت افزود: تربيت نيروي متخصص خارجي به تازگي در رشته هاي جراحي قلب و چشم آغاز شده و چهار كشور تقاضا كردند كه پزشكان آنها مايل به گذراندن اين دوره ها در ايران هستند. بر اساس برنامه هاي موجود پزشكاني از كشورهاي آفريقايي آسيايي و آمريكاي لاتين متقاضي هستند كه به تدريج به كشور خواهند آمد.

وي تأكيد كرد: تقريباً كمتر كشوري در سطح منطقه وجود دارد كه مانند ايران از اين تعداد تنوع در رشته ها برخوردار باشد و بتواند همه نيروي مورد نياز خودش را در علوم پزشكي تربيت كند. جمهوري اسلامي ايران طي اين 27 سال به اين مرحله رسيده است و هر سال شاهد افزايش كيفيت و كميت در اين رشته ها بوديم.

لنكراني اظهار داشت: نگاه ما اين بوده كه اولويت ها و نيازهاي كشور را در رشته هاي تخصصي مورد توجه قرار دهيم و به عنوان وزير بهداشت مي توانم اعلام كنم كه در زمينه هاي مختلف علوم پزشكي جز مواردي كه نياز به دستگاه هاي خاصي داشته نيازي به نيروي متخصص خارجي نداريم و اين نكته مثبت و پر افتخار كشور است.

وي ياد آور شد: با توجه به اين تعداد اما كمبودهايي در نقاط محروم كشور وجود دارد كه بايد برطرف شود. هم اكنون براي رفع نياز كشور بايد 5 هزار نيروي متخصص به مناطق محروم اعزام شود و با توجه به اينكه فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي امسال حدود يك هزار و 500 نفر خواهند بود هنوز با شرايط ايده آل فاصله داريم.

وزير بهداشت با تأكيد بر اين مسئله كه افزايش كميت در آموزش هاي تخصصي نمي تواند به صورت فوري انجام شود، ياد آور شد: بايد براي نيروهاي متخصصي كه به مناطق محروم مي روند شرايطي بوجود بياوريم كه در آن مناطق ماندگار شوند. اين موضوع به تعرفه هاي ترجيحي براي نقاط محروم احتياج داريم و در حال مذاكره با بيمه هستيم بلكه شرايطي بوجود بيايد كه افرادي كه به اين مناطق مي روند تعرفه بيمه اي بالاتر داشته باشند تا انگيزه مادي آنها تأمين شود.

وي از تأمين امكانات رفاهي براي پزشكان متخصص خبرداد و گفت: در قدم اول از بودجه سال گذشته در ذيل تبصره 6 رقمي براي ساخت مسكن متخصصين براي شهرهاي زير 100 هزار نفر پيش بيني شده كه قدمي است براي ماندگاري آنها است.

لنكراني همچنين در خصوص توليدات دارويي و كشفيات جديد در كشور گفت: هم اكنون نيازهاي عمده كشور و بسياري از اقلام دارو در داخل توليد مي شود اما 4 درصد از اقلام دارويي كه 40 درصد ارزش را دارند وارد مي شود و وزارت بهداشت برنامه ريزي كرده است كه داروهايي كه ارزش افزوده بالايي دارند مانند داروهاي نانوتكنولوژي و داروهاي پيچيده در داخل كشور توليد شوند كه در زمينه توليدات دارويي جديد و اكتشافات هم تلاش هاي خوبي انجام گرفته كه اميدواريم بتوانيم در آينده نزديك به اطلاع مردم برسانيم.