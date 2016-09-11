احمد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن اول مهر و بازگشایی مدارس اظهار داشت: تعداد هزار و ۴۵۱ دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی تا دکترا ، شش هزار و ۲۵۸ دانش آموز و ۷۱ طلبه تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر هستند.
وی افزود: در این راستا خدمات مختلف فرهنگی، کمک هزینه تحصیلی، تقویت بنیه درسی و خدمات مشاوره به این افراد ارائه میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: کمیته امداد استان بوشهر چهار مرکز خوابگاهی با ظرفیت ۲۱۳ دانش آموز در شهرستانهای این استان دارد و دانش آموزان تحت پوشش در این مراکز خدمات رایگان اسکان، تغذیه، برنامه های فرهنگی، مشاوره ای و تحصیلی دریافت می کنند.
لطفی به برگزاری جشن عاطفهها در ۲۵ شهریورماه اشاره کرد و گفت: امسال جشن عاطفه ها در دو مرحله برنامه ریزی شده است که مرحله اول در ۲۵ شهریور و مرحله دوم ۱۰ مهر و با محوریت مدارس برگزار میشود.
وی افزود: جشن عاطفههای امسال با همکاری صداوسیما، بسیج دانش آموزی، انجمن اولیاء و مربیان، آموزش و پرورش و بسیج مستضعفین برگزار می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: جشن عاطفه های امسال با شعار مهر در انتظار همدلی و با محوریت مراکز نیکوکاری، استفاده از ظرفیت خیرین، شبکههای نیکوکاری و مدارس برگزار میشود.
لطفی بیان کرد: بنا به سیاستهای جدید کمیته امداد، این نهاد دیگر پایگاههای جمع کمک میدانی ندارد بلکه برنامه هایی در راستای تقدیر و تجلیل از خیرین و ارتباط و تعامل بهتر با نیکوکاران اجرا می شود.
وی گفت: همچنین در راستای تسهیل در پرداخت کمک ها سامانه الکترونیکی طراحی شده است و نیکوکاران می توانند با استفاده از تلفن های ثابت و همراه با زدن کد #کد شهرستان*۸۸۷۷*۸۷* کمک های خود را واریز کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: به دلیل اینکه میخواهیم دانش آموزان با سلیقه خود پوشاک و لوازم تحریر انتخاب کنند، نیکوکاران کمک های خود را در قالب کمک های نقدی ارائه کنند.
لطفی بیان کرد: اهداف کمیته امداد در راستای برنامههای مختلف در جامعه ایجاد حس نوعدوستی و تامین نیازهای افراد تحت حمایت این نهاد است.
وی افزود: در سال گذشته جمع کمکهای مردم استان بوشهر به جشن عاطفه ها ۹ میلیارد ۸۶۵ میلیون ریال بوده است.
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