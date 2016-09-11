به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری های فضایی کشورهای آسیا- اقیانوسیه (اپسکو) به مدت ۲ روز در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

محسن بهرامی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، ریاست این نشست را برعهده داشت.

در این اجلاس کشورهای عضو درباره پروژه های مشترک فضایی، آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص، به اشتراک گذاری داده های فضایی و منظومه ماهواره های چند منظوره و ماهواره های کوچک دانشجویی تبادل نظر کردند.

در همین حال پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای قرارگیری یک ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره ای مشترک کشورهای عضو اپسکو، پس از بحث و بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان همکاری های فضایی آسیا- اقیانوسیه از سال ۲۰۰۸ با حضور ۸ کشور ایران، چین، بنگلادش، مغولستان، پاکستان، تایلند و ترکیه با هدف همکاری های مشترک در حوزه فضایی تشکیل شده و در حال حاضر بیش از ۱۰ پروژه مشترک فضایی در دستور کار این سازمان قرار دارد.