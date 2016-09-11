  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره‌های مشترک «اپسکو» قرار می‌گیرد

ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره‌های مشترک «اپسکو» قرار می‌گیرد

سران سازمان همکاری های فضایی کشورهای آسیا- اقیانوسیه (اپسکو) پیشنهاد ایران برای قرارگیری یک ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره های مشترک کشورهای عضو این سازمان را پذیرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری های فضایی کشورهای آسیا- اقیانوسیه (اپسکو) به مدت ۲ روز در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

محسن بهرامی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، ریاست این نشست را برعهده داشت.

در این اجلاس کشورهای عضو درباره پروژه های مشترک فضایی، آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص، به اشتراک گذاری داده های فضایی و منظومه ماهواره های چند منظوره و ماهواره های کوچک دانشجویی تبادل نظر کردند.

در همین حال پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای قرارگیری یک ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره ای مشترک کشورهای عضو اپسکو، پس از بحث و بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان همکاری های فضایی آسیا- اقیانوسیه از سال ۲۰۰۸ با حضور ۸ کشور ایران، چین، بنگلادش، مغولستان، پاکستان، تایلند و ترکیه با هدف همکاری های مشترک در حوزه فضایی تشکیل شده و در حال حاضر بیش از ۱۰ پروژه مشترک فضایی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

کد مطلب 3766706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها