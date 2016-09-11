حمزه مرادیان به مدال نقره دست پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی ساواته ایران پیش از این چهار دوره حضور در رقابتهای جهانی را تجربه کرده است. این تیم از رقابتهای جهانی ۲۰۰۸ پاریس یک نشان برنز ، ۲۰۱۰ پاریس دو نشان برنز ، ۲۰۱۲ بغارستان و ۲۰۱۴ ایتالیا هر کدام یک نشان برنز کسب کرده بود.

اما حمزه مرادیان برای اولین بار موفق به حضور در دیدار نهایی و کسب مدال برنز شد. وی با غلبه بر حریفان سرشناسی از بلژیک و روسیه ،ژاپن و پرتغال، به فینال وزن ۶۵- کیلوگرم راه پیدا کرد که در این مرحله با انجام یک بازی پایاپای، مقابل حریف فرانسوی نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره و ‌مقام نایب قهرمانی رسید.

همچنین ستار خویی، داور اعزامی ساواته ایران نیز به دلیل انجام قضاوت های مناسب در مرحله مقدماتی، به عنوان یکی از داوران برگزیده برای قضاوت در مرحله فینال انتخاب شد و مسابقات اوزان مختلف این بخش را قضاوت کرد.

مدالهای طلا ، نقره و برنز این وزن توسط حمیدرضا حصارکی رئیس انجمن ساواته ایران و کنفدراسیون آسیا اهدا شد.