۶۱ اثر معنوی استان سمنان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

حسین خواجه بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه فولکلور یا فرهنگ عامّه میراث قومی و معنوی یک ملت است، اظهار داشت: اجرای مراسم آئینی اللهخوانی شهرستان آرادان، اجرای گروه سنتی استان مازندران و اجرای گروه موسیقی سنتی قومس از برنامه های شب سوم جشنواره فولکلور البرزنشینان در سمنان است.
وی گفت: گرامیداشت روز عرفه با پخش دعای عرفه و نورافشانی، برگزاری جشنواره عرق نعنا توسط انجمن حافظان میراث فرهنگی سمنان و برگزاری مسابقه فرهنگی از دیگر برنامههای امشب است.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از ویژه برنامههای جشنواره فولکلور البرزنشینان و نمایشگاه این جشنواره افزود: اجرای مراسم آئینی چوب بازی حسن آباد سمنان، کتولی خوانی استان مازندران و مراسم آئینی روستای افتر سرخه از دیگر برنامه های شب گذشته بود.
بیدختی با بیان اینکه در تمام شب های برگزاری جشنواره، مسابقه فرهنگی برگزار میشود، افزود: هر شب به حداقل ۱۰ نفر از شرکت کنندگان، جوایز نفیسی از جمله صنایع دستی، تبلت، تلفن همراه و .... اهدا میشود.
وی با بیان اینکه استان های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، البرز، قزوین، زنجان و سمنان به ارائه صنایع دستی و سوغات منطقه خود در این نمایشگاه می پردازند، خاطرنشان کرد: غرفههای صنایع دستی همه روزه تا بیست و چهارم شهریور ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در محل پارک شهروندی پارک سیمرغ سمنان به روی علاقمندان گشوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان با یادآوری اینکه این استان در نوار جنوبی رشته کوه های البرز قرار دارد، افزود: استان سمنان خاستگاه فرهنگها و آداب و رسوم کهنی است که شماری از این آئینها به یادگار مانده اند، بر این اساس تا کنون ۶۱ اثر معنوی استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
فولکلور هر منطقه مجموعه ای از رفتارها، گفتارها ، پوشش ها ، آداب و رسوم و عاداتی است که افراد آن منطقه، آنها را از گذشتگان و نیاکان خود به ارث برده اند.
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