به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، در پایان سومین روز از پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک برزیل، اتفاقات جالبی در رشته هایی چون شنا، دو و میدانی و وزنه برداری برای ورزشکاران مختلف کشورهای حاضر در این رقابت ها رقم خورد.

در این روز، شاهد کسب یک مدال طلای با ارزش برای شناگر نابغه ۱۸ ساله کلمبیایی بودیم. کارلوس سرانو شناگر ۱۸ ساله نوجوان اهل کلمبیا موفق شد در ماده ۵۰ متر کلاس SB۷ مردان بعد از ۳۶ سال کشورش را صاحب مدال طلا کند. وی پس از این موفقیت گفت: شادترین روز زندگی ام را در ریو رقم زدم. من احساس می کنم از قبل قوی تر هستم.

در سومین شب از رقابتهای دو و میدانی پارالمپیک برزیل، دو و میدانی کاران شب طوفانی را برای کشورهایشان رقم زدند. در این شب، دو ورزشکار مالزیایی موفق شدند مدال طلای بازی ها را از آن خود کرده و کشورشان را هم صاحب اولین مدال های این دوره از بازی ها کنند. محمد زیاد در کلاس F۲۰ پرتاب وزنه مردان با رکورد ۱۶ متر و ۸۴ سانتی متر رکورد جهان را جابجا کرد و مدال طلا گرفت. محمد پوزی در ۱۰۰ متر مردان کلاس T۳۶ مالزی را صاحب دومین مدال طلای خود در ریو کرد.

شنبه شب آمالیا پرز مکزیکی مدال های خود را در وزنه برداری المپیک تکمیل کرد. این وزنه بردار زن ۴۳ ساله در المپیک آتن و سیدنی صاحب نشان نقره شده بود. در دو المپیک چین و لندن کشورش را صاحب مدال طلا کرد و شب گذشته در ریو موفق شد در دسته منهای ۵۵ کیلوگرم با ثبت رکورد ۱۳۰ کیلوگرم ضمن شکستن رکورد جهان، یک مدال طلای دیگر را از آن خود کرده و درخشان ترین نتیجه را برای خود رقم بزند.

وزنه بردار افسانه ای مصر شریف عثمان توانست در رشته خود هتریک کند. این وزنه بردار دسته منهای ۵۹ کیلوگرم در دسته خود با ثبت رکورد ۲۱۱ کیلوگرم ضمن شکستن رکورد جهان، مدال طلا گرفت تا در سه دوره متوالی المپیک بهترین نشان رقابت ها را از آن خود کند. وی درباره هتریکش در پاراالمپیک ریو گفت: من با کسب این مدال احساس شگفت انگیزی دارم.

اسمیت جیسون ورزشکار ماده ۱۰۰ متر کلاس T۱۳ اهل کشور ایرلند توانست با زمان ۱۰ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه ضمن جابجا کردن رکورد جهان المپیک، مدال طلای خود را در پاراالمپیک لندن در ریو تکرار کند. دو و میدانی کار ۲۹ ساله ایرلندی که لقب بولت را در پارالمپیک از آن خود دارد با کسب این مدال، جمع مدالهای طلای خود را در ادوار المپیک به عدد ۵ رساند. وی در صورت کسب مدال در ماده ۲۰۰ متر موفق به کسب ششمین مدال طلای خود در ۳ دوره المپیک خواهد شد.

همینطور در دوی سرعت ماده ۱۰۰ متر T۱۱ زنان دو ورزشکار بریتانیا و چین به ترتیب با ثبت ۱۱ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه و ۱۱ ثانیه و ۹۶ صدم ثانیه رکورد جهان را ارتقاء بخشیدند تا به عنوان اولین زنان در پارالمپیک بتوانند در این ماده زیر زمان ۱۲ ثانیه را در جهان به نام خود ثبت کنند.

در رقابتهای دو و میدانی و در ماده ۴۰۰ متر کلاس T۲۰ تاوارس باربوسا اولین مدال پارالمپیک کشور ساحل عاج را از آن خود کرد. این دونده ۳۱ ساله ضمن کسب مدال برنز برای کشورش، اولین مدال خود را در این رقابتها از آن خود کرد. پس از کسب این مدال، جورج کارلوس فونسکا رئیس جمهور ساحل عاج در تماس تلفنی با وی مدالش را تبریک گفت.

باربوسا در گفتگو با سایت بازی های پارالمپیک عنوان کرد: شب شگفت انگیزی بود. من با بهترین های دنیا مسابقه دادم. فکر می کردم به فینال برسم اما باورم نمی شد مدال بگیرم. هنوز باورم نمی شود، فکر کردم تماس تلفنی رئیس جمهور هم یک شوخی است. این تماس دیوانه کننده و شورانگیز بود. این پیروزی برای مردم کشورم است. من بسیار خوشحالم و امیدوارم این مدال سرآغازی برای ورزش معلولین در کشورم شود. من مسئولیت بزرگی از این به بعد بر دوشم قرار گرفته و باید الهام بخش معلولین در ساحل عاج باشم.

دانیل دیاس شناگر برزیلی شب گذشته موفق شد سومین مدال خود را در مسابقات پارالمپیک برای برزیل کسب کند. این شناگر برزیلی در روز اول مسابقات با رکورد شکنی مدال طلا گرفت و هم اکنون با یک طلا، یک نقره و یک برنز در جمع بهترین ورزشکاران حاضر در مسابقات پارالمپیک ریو قرار دارد.

هانا کاکرافت ورزشکار زن ۲۴ ساله بریتانیا موفق شد با رکورد شکنی از عنوان قهرمانی خود در مسابقات صد متر زنان با ویلچر دفاع کند. وی در پارالمپیک لندن نیز دو مدال طلا گرفته بود اما این بار قصد دارد در ۳ ماده در پارالمپیک ریو شرکت کند و طبق وعده خود شب گذشته موفق شد نخستین مدال طلای خود را در مسابقات ۲۰۱۶ به دست آورد.