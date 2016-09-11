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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه خواهران آغاز شد

سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه خواهران آغاز شد

مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران کشور در سالن اجتماعات بیداری اسلامی جامعه الزهرا (س) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم صبح امروز یکشنبه به صورت مشترک میان حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور و جامعه ‌الزهرا(س) قم برگزار شد.

در آیین افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزهای علمیه خواهران کشور، آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، آیت‌الله مقتدایی دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، حجت الاسلام محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور و حجت الاسلام هاشمی مدیر جامعه الزهرا(س) سخنرانی کردند.

این مراسم در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهرا(س) قم و با حضور مدیران، اساتید و طلاب دو مجموعه برگزار شد.

همزمان با این مراسم، آیین افتتاحیه در تمام مدارس علمیه خواهران سطح کشور برگزار و سال تحصیلی جدید آن‌ها نیز رسما آغاز شد.

کد مطلب 3766731

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